Яскраві голи та драматична нічия: огляд 4-го туру betking Екстра-ліги

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Четвертий тур Екстра-ліги з футзалу подарував уболівальникам багато голів і яскраву гру. Центральний матч туру між Київ Футзал та Атлетик Футзал завершився напруженою нічиєю — 1:1.

Яскраві голи та драматична нічия: огляд 4-го туру betking Екстра-ліги

Титульним партнером престижного футзального змагання "Екстра-ліга", який об’єднує найкращі команди України для боротьби за чемпіонський титул, є ліцензований букмекер betking, що входить до складу King Group.

Авалон (Бровари) – Любарт (Луцьк) 4:1

У Броварах зійшлися команди з нижньої частини таблиці, проте матч вийшов бойовим. Для Авалон (Бровари) це був шанс здобути першу перемогу сезону, і господарі ним скористалися.

Вже на початку гри Стеценко відкрив рахунок після добивання, а згодом Прокопчук подвоїв перевагу — 2:0. Любарт скоротив відставання завдяки 10-метровому від Гладуна, але вилучення Сиротенка стало переломним моментом. Авалон реалізував більшість — Гураль довів рахунок до 3:1.

У другому таймі лучани намагалися відігратися, та господарі діяли впевнено. Крапку поставив Гурєєв, технічно перекинувши воротаря — 4:1.

Перші три очки сезону для Авалон (Бровари) — заслужена й емоційна перемога.

Кардинал-Авангард (Рівне) – Сокіл (Хмельницький) 2:2

Поєдинок між Кардиналом-Авангардом та Соколом видався надзвичайно напруженим і видовищним. Обидві команди показали високий рівень гри, боротьби та тактики.

Першими рахунок відкрили господарі — Кравчук замкнув простріл із флангу. Та вже за 43 секунди до перерви хмельничани зрівняли — Данилюк реалізував комбінацію після стандарту, 1:1.

На старті другого тайму Скибчик з гострого кута знову вивів рівнян уперед, але "Сокіл" не здався. Після рикошету від Хамданова м’яч знову опинився у воротах — 2:2.

Напружена нічия, яка залишила задоволеними лише нейтральних уболівальників.

ХІТ (Київ) – Фурнітура (Коломия) 6:0

ХІТ упевнено підтвердив статус фаворита, контролюючи гру від початку до кінця. Сметаненко відкрив рахунок ударом у дотик, Педяш подвоїв перевагу індивідуальним проходом. Далі автогол Блащука після удару Мельника зробив рахунок 3:0. Чернявський скористався помилкою голкіпера, а Жук і Сагайдачний довели справу до розгрому — 6:0. Упевнена перемога ХІТ на ЦСКА.

Суха Балка (Жовті Води) – Ураган (Івано-Франківськ) 4:1

Суха Балка потужно розпочала й вирішила долю матчу ще до перерви. Ковальов відкрив рахунок, а Ніжник оформив дубль, скориставшись помилками суперника — 3:0. Після ризикованої гри з п’ятим польовим Ураган пропустив четвертий — забив Легендзевич. Наприкінці Шотурма провів гол престижу, але Суха Балка заслужено святкує перемогу — 4:1.

Київ Футзал – Атлетик Футзал 1:1

Напружений і рівний матч команд, які претендують на високі позиції. Атлетик першим повів у рахунку після точного удару Нагорного. Київ Футзал відповів активним пресингом і використав помилку воротаря — Масевич зрівняв. Обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але фінальний свисток зафіксував бойову нічию — 1:1.

Анонс 5 туру betking Екстра-ліги 

Атлетик Футзал – Авалон (Бровари)

Атлетик Футзал приймає Авалон (Бровари). За минулий тур Атлетик зіграв 1:1 з Київ Футзал, а Авалон здобула впевнену перемогу над Любартом (Луцьк) (4:1). Хоч фаворитом вважається Атлетик, наполегливість броварчан може зробити матч непередбачуваним. Різниця у турнірній таблиці – лише 2 очки.

Любарт (Луцьк) – Суха Балка (Жовті Води)

Суха Балка демонструє стабільну гру і є фаворитом матчу, проте Любарт вдома готовий дати бій. Обидві команди мають по 3 очки, тож інтрига зберігається.

Ураган (Івано-Франківськ) – Кардинал-Авангард (Рівне)

Кардинал-Авангард лідирує в чемпіонаті і виглядає фаворитом, але Ураган на своєму майданчику здатен нав’язати боротьбу. Очікуємо напружений та видовищний матч.

Фурнітура (Коломия) – Київ Футзал

Київ Футзал – фаворит, але гра на виїзді та підтримка місцевих вболівальників можуть ускладнити завдання гостей. Фурнітура повинна діяти максимально уважно, щоб скористатися шансами.

Тайр Експерт (Одеса) – ХІТ Київ

Лідер чемпіонату ХІТ Київ зустрічається з аутсайдером. Одесити можуть дати бій, але команда Ліги чемпіонів перебуває в неймовірному тонусі та навряд чи дозволить розслабитися.

Нагадаємо, betking Екстра-ліга проходить у два етапи – регулярна частина, тривалістю 22 тури, та стадія плей-оф – серії до 3 перемог навиліт. Чемпіон та віце-чемпіон здобувають право представляти Україну в найпрестижнішому клубному змаганні з футзалу – Лізі чемпіонів УЄФА. 

betking бажає командам успішного виступу, а всім шанувальникам футзалу — яскравих емоцій під час перегляду поєдинку!

Доповнення 

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.

Лілія Подоляк

