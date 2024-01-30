Каждая жизнь важна: в ГСЧС показали, как чрезвычайники спасли двух котиков
Киев • УНН
Украинские спасатели из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли двух котов, которые оказались в опасной ситуации.
Украинские спасатели отмечают - каждая жизнь важна. Работники ГСЧС показали, как им приходится помогать украинцам и спасать их домашних любимцев. Об этом со ссылкой на ГСЧС передает УНН.
Детали
В частности, вчера в Ивано-франковской области работники ГСЧС прибыли на вызов владельцев котика и выяснили, что четвероногий залез в отверстие бетонной плиты и там застрял.
Самостоятельно достать своего любимца люди не смогли, поэтому попросили помощи спасателей.
Коломыйские пожарные, прибывшие на место происшествия, с помощью специнструмента, подвалили бетонную конструкцию и вытащили котика из отверстия, после чего беленького ушастика передали хозяевам
Также еще одного котика спасли сегодня утром в Днепре. В ГСЧС обратилась женщина, которая просила помочь снять с дерева ее котика на высоте около 4-го этажа.
Прибыв на место, один из чрезвычайников поднялся на дерево и обнаружил, что кот запутался ошейником в ветке. Самостоятельно спуститься бедняга не мог.
Невредимого пушистика сняли с дерева и передали владелице
Напомним,
Водолазы-спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепра спасли лебедя, который застрял на ледяном водоеме. Для освобождения птицы использовали лодку и водолазное снаряжение.
Каждая жизнь важна: в ГСЧС показали, как чрезвычайники спасли двух котиков
Украинские спасатели из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли двух котов, которые оказались в опасной ситуации.
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