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Каждая жизнь важна: в ГСЧС показали, как чрезвычайники спасли двух котиков

Каждая жизнь важна: в ГСЧС показали, как чрезвычайники спасли двух котиков

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 18:05  •  9486 просмотра

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Украинские спасатели из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли двух котов, которые оказались в опасной ситуации.

Украинские спасатели отмечают - каждая жизнь важна. Работники ГСЧС показали, как им приходится помогать украинцам и спасать их домашних любимцев. Об этом со ссылкой на ГСЧС передает УНН.

Детали 

В частности, вчера в Ивано-франковской области работники ГСЧС прибыли на вызов владельцев котика и выяснили, что четвероногий залез в отверстие бетонной плиты и там застрял.

Самостоятельно достать своего любимца люди не смогли, поэтому попросили помощи спасателей.

Коломыйские пожарные, прибывшие на место происшествия, с помощью специнструмента, подвалили бетонную конструкцию и вытащили котика из отверстия, после чего беленького ушастика передали хозяевам

- рассказали в ГСЧС.

Также еще одного котика спасли сегодня утром в Днепре. В ГСЧС обратилась женщина, которая просила помочь снять с дерева ее котика на высоте около 4-го этажа.

Прибыв на место, один из чрезвычайников поднялся на дерево и обнаружил, что кот запутался ошейником в ветке. Самостоятельно спуститься бедняга не мог.

Невредимого пушистика сняли с дерева и передали владелице 

- подытожили историю в ГСЧС.
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Напомним,

Водолазы-спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепра спасли лебедя, который застрял на ледяном водоеме. Для освобождения птицы использовали лодку и водолазное снаряжение.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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