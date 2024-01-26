Рятувальники в Дніпрі врятували лебедя, який примерз на водоймі
Київ • УНН
Водолази-рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпра врятували лебедя, який застряг на крижаній водоймі. Для визволення птаха використовували човен та водолазне спорядження.
У Дніпрі водолази-рятувальники ДСНС допомогли вибратися з крижаної пастки лебедю, який примерз на крижаній водоймі.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram-каналі, передає УНН.
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Вдень на вулиці Сонячна Набережна у місті Дніпро люди помітили лебедя, який примерз на крижаній водоймі. Катером водолази-рятувальники дістались до місця події та за допомогою водолазного спорядження допомогли птаху вибратися
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