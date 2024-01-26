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Спасатели в Днепре спасли лебедя, который примерз на водоеме

Спасатели в Днепре спасли лебедя, который примерз на водоеме

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 15:37  •  13127 просмотра

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Водолазы-спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепра спасли лебедя, который застрял на ледяном водоеме. Для освобождения птицы использовали лодку и водолазное снаряжение.

В Днепре водолазы-спасатели ГСЧС помогли выбраться из ледяной ловушки лебедю, который примерз на ледяном водоеме.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Днем на улице Солнечная Набережная в городе Днепр люди заметили лебедя, который примерз на ледяном водоеме. Катером водолазы-спасатели добрались до места происшествия и с помощью водолазного снаряжения помогли птице выбраться

- говорится в заметке ГСЧС.

Напомним,

На горе Говерла в Украине спасатели спасли пострадавшего туриста, который получил травму ноги. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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Спасатели в Днепре спасли лебедя, который примерз на водоеме

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