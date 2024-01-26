Спасатели в Днепре спасли лебедя, который примерз на водоеме

На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках

Украинские правоохранители обезвредили наркогруппировку "Белое братство", годовая прибыль которой составляла 50 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов). В результате операции было проведено 17 арестов, конфисковано наркотики и оружие, а подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.