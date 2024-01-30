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Кожне життя важливе: у ДСНС показали, як надзвичайники врятували двох котиків

Кожне життя важливе: у ДСНС показали, як надзвичайники врятували двох котиків

Київ • УНН

 • 31421 перегляди

Українські рятувальники з Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували двох котів, які опинилися в небезпечній ситуації.

Українські рятувальники наголошують - кожне життя важливе. Працівники ДСНС показали, як їм доводиться допомагати українцям та рятувати їхніх домашніх улюбленців. Про це з посиланням на ДСНС передає УНН.

Деталі 

Зокрема, вчора в Івано-франківській області працівники ДСНС прибули на виклик власників котика та з'ясували, що чотирилапий заліз у отвір бетонної плити і там застряг.

Самостійно дістати свого улюбленця люди не змогли, тож попросили допомоги рятувальників.

Коломийські вогнеборці, що прибули на місце події, за допомогою спецінструменту, підважили бетонну конструкцію та витягнули котика з отвору, після чого біленького вуханя передали господарям

- розповіли в ДСНС.

Також ще одного котика врятували сьогодні вранці у Дніпрі. До ДСНС звернулась жінка, яка просила допомогти зняти з дерева її котика на висоті близько 4-го поверху.

Прибувши на місце, один із надзвичайників піднявся на дерево та виявив, що кіт заплутався нашийником у гілці. Самостійно спуститися бідолашний не міг.

Неушкодженого пухнастика зняли із дерева та передали власниці 

- підсумували історію в ДСНС.
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Нагадаємо

Водолази-рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпра врятували лебедя, який застряг на крижаній водоймі. Для визволення птаха використовували човен та водолазне спорядження.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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