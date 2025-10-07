В осенние Карпаты запустят больше поездов: что известно

С 17 октября Укрзализныця запускает прямые рейсы региональных поездов в Ворохту и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, пишет УНН.

Если вы мечтали увидеть самые красивые горы - осень самое время! Отличная возможность воспользоваться прямыми рейсами региональных поездов в Ворохту, которые будут курсировать с 17 по 19 октября

Расписание поездов:

Традиционно рейсы будет обеспечивать современный поезд типа ДПКр-3. Также этот состав будет курсировать на рейсе №819/820 Коломыя - Львов 16 октября. Отправляется в 16:07 и прибывает на конечную в 19:56