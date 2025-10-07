В осенние Карпаты запустят больше поездов: что известно
Киев • УНН
Укрзализныця запускает прямые рейсы региональных поездов в Ворохту, которые будут курсировать с 17 по 19 октября. Рейсы будет обеспечивать современный поезд типа ДПКр-3, билеты уже в продаже.
С 17 октября Укрзализныця запускает прямые рейсы региональных поездов в Ворохту и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, пишет УНН.
Если вы мечтали увидеть самые красивые горы - осень самое время! Отличная возможность воспользоваться прямыми рейсами региональных поездов в Ворохту, которые будут курсировать с 17 по 19 октября
Расписание поездов:
- 7 и 19 октября: №807/808 Львов – Ворохта, отправление в 08:02, прибытие в 13:02;
- 17 и 18 октября: №808/807 Ворохта – Львов, отправление в 14:37, прибытие в 19:56;
- 18 октября: №810 Львов – Ивано-Франковск, отправление в 07:28, прибытие в 10:03. №812/811 Ивано-Франковск – Ворохта, отправление в 11:18, прибытие в 13:02;
- 19 октября: №852/851 Ворохта – Коломыя, отправление в 14:37, прибытие в 17:14.
Традиционно рейсы будет обеспечивать современный поезд типа ДПКр-3. Также этот состав будет курсировать на рейсе №819/820 Коломыя - Львов 16 октября. Отправляется в 16:07 и прибывает на конечную в 19:56
Билеты уже в продаже: на сайте, в приложении УЗ и в кассах вокзалов.
"Укрзалізниця" запускает новый поезд Киев - Бухарест: первый рейс стартует 10 октября04.10.25, 16:26 • 3841 просмотр