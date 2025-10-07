До осінніх Карпат запустять більше поїздів: що відомо
Київ • УНН
Укрзалізниця запускає прямі рейси регіональних поїздів до Ворохти, які курсуватимуть з 17 по 19 жовтня. Рейси забезпечуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3, квитки вже у продажу.
З 17 жовтня Укрзалізниця прямі рейси регіональних потягів до та з Ворохти. Про це повідомляє пресслужба перевізника пише УНН.
Якщо ви мріяли побачити найкрасивіші гори - осінь саме час! Чудова нагода скористатись прямими рейсами регіональних потягів до Ворохти, які курсуватимуть з 17 по 19 жовтня
Розклад поїздів:
- 7 та 19 жовтня: №807/808 Львів – Ворохта, відправлення о 08:02, прибуття о 13:02;
- 17 та 18 жовтня: №808/807 Ворохта – Львів, відправлення о 14:37, прибуття о 19:56;
- 18 жовтня: №810 Львів – Івано-Франківськ, відправлення о 07:28, прибуття о 10:03. №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта, відправлення о 11:18, прибуття о 13:02;
- 19 жовтня: №852/851 Ворохта – Коломия, відправлення о 14:37, прибуття о 17:14.
Традиційно рейси забезпечуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3. Також цей склад курсуватиме на рейсі №819/820 Коломия - Львів 16 жовтня. Відправляється о 16:07 та прибуватиме на кінцеву о 19:56
Квитки вже у продажу: на сайті на застосунку УЗ та в касах вокзалів.
