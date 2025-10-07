До осінніх Карпат запустять більше поїздів: що відомо

$41.340.11
Ексклюзив
12:19 • 1288 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 3564 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 10165 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13 • 31243 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 39877 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 69730 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 58052 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56284 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 101235 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36659 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Президент та прем'єр-міністр Фінляндії відвідають США для зустрічі з Трампом: про що говоритимуть7 жовтня, 03:01 • 20616 перегляди
Трамп доручив припинити дипломатичні контакти з Венесуелою: подробиці7 жовтня, 03:25 • 5916 перегляди
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ7 жовтня, 04:42 • 26366 перегляди
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 20890 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 13339 перегляди
Публікації
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 31213 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 51747 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 61082 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 101226 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 200928 перегляди
Дональд Трамп
Микола Тищенко
Джо Байден
Олег Кіпер
Антоніо Таяні
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іспанія
Донецька область
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 3474 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 23293 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 76327 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 71955 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 146968 перегляди
Північний потік
Facebook
Spotify
ChatGPT
E-6 Mercury

До осінніх Карпат запустять більше поїздів: що відомо

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

Укрзалізниця запускає прямі рейси регіональних поїздів до Ворохти, які курсуватимуть з 17 по 19 жовтня. Рейси забезпечуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3, квитки вже у продажу.

До осінніх Карпат запустять більше поїздів: що відомо

З 17 жовтня Укрзалізниця прямі рейси регіональних потягів до та з Ворохти. Про це повідомляє пресслужба перевізника пише УНН.

Якщо ви мріяли побачити найкрасивіші гори - осінь саме час! Чудова нагода скористатись прямими рейсами регіональних потягів до Ворохти, які курсуватимуть з 17 по 19 жовтня

- йдеться у повідомленні.

Розклад поїздів:

  • 7 та 19 жовтня: №807/808 Львів – Ворохта, відправлення о 08:02, прибуття о 13:02;
    • 17 та 18 жовтня: №808/807 Ворохта – Львів, відправлення о 14:37, прибуття о 19:56;
      • 18 жовтня: №810 Львів – Івано-Франківськ, відправлення о 07:28, прибуття о 10:03. №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта, відправлення о 11:18, прибуття о 13:02;
        • 19 жовтня: №852/851 Ворохта – Коломия, відправлення о 14:37, прибуття о 17:14.

          Традиційно рейси забезпечуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3. Також цей склад курсуватиме на рейсі №819/820 Коломия - Львів 16 жовтня. Відправляється о 16:07 та прибуватиме на кінцеву о 19:56

          - додали в Укрзалізниці.

          Квитки вже у продажу: на сайті на застосунку УЗ та в касах вокзалів.

          "Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Бухарест: перший рейс стартує 10 жовтня04.10.25, 16:26 • 3841 перегляд

          Ольга Розгон

