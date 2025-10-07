До осінніх Карпат запустять більше поїздів: що відомо

З 17 жовтня Укрзалізниця прямі рейси регіональних потягів до та з Ворохти. Про це повідомляє пресслужба перевізника пише УНН.

Якщо ви мріяли побачити найкрасивіші гори - осінь саме час! Чудова нагода скористатись прямими рейсами регіональних потягів до Ворохти, які курсуватимуть з 17 по 19 жовтня

Розклад поїздів:

Традиційно рейси забезпечуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3. Також цей склад курсуватиме на рейсі №819/820 Коломия - Львів 16 жовтня. Відправляється о 16:07 та прибуватиме на кінцеву о 19:56