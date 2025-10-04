"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Бухарест: перший рейс стартує 10 жовтня

"Укрзалізниця" запускає новий міжнародний маршрут Київ – Бухарест. Квитки вже доступні у продажу, а перший рейс вирушить 10 жовтня, пише УНН із посиланням на заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Балесту.

Укрзалізниця запускає поїзд Київ – Бухарест. Від сьогодні квитки вже у продажу. Перший рейс 10 жовтня. До кінця 2025 року ставимо собі за мету забезпечити додатково +13,5 тис. квитків щомісяця на міжнародні рейси до ЄС у порівнянні з 2024 роком. Більша частина вже виконана, але ще будуть новини, якими вас потішимо

Він наголосив, що запуск нових міжнародних рейсів - непросте завдання в умовах дефіциту рухомого складу і в цьому питанні важлива робота з міжнародними партнерами і підтримка держави, яка фінансує оновлення вагонів.

Уже цього року поставлено 60 нових вітчизняних вагонів, ще 6 прибудуть найближчим часом. А підписаний контракт на наступні 100 вагонів дозволяє планувати нові поїзди та розширювати сполучення