"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Бухарест: перший рейс стартує 10 жовтня

08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на суботу
4 жовтня, 03:59
Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській області
4 жовтня, 04:16
Макрон відреагував на загибель французького журналіста в Україні
4 жовтня, 04:58
Ізраїльській армії наказали зупинити наступ на Газу після вимоги Трампа - ЗМІ
4 жовтня, 06:25
Представник ЄС щодо санкцій: ми на межі потенційного великого конфлікту і не готові до його вирішення
4 жовтня, 06:59
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
08:00
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна
3 жовтня, 14:14
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ
3 жовтня, 12:41
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Камала Гарріс
Україна
Сполучені Штати Америки
Шостка
Сумська область
Німеччина
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
11:30
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
3 жовтня, 17:13
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 16:00
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
3 жовтня, 07:40
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
2 жовтня, 13:33
Іскандер (ОТРК)
The Guardian
The New York Times
Свіфт
Шахед-136

"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Бухарест: перший рейс стартує 10 жовтня

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Укрзалізниця відкриває новий міжнародний маршрут Київ – Бухарест, квитки на який вже доступні. Перший рейс заплановано на 10 жовтня, що є частиною плану збільшення кількості квитків на міжнародні рейси до ЄС.

"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Бухарест: перший рейс стартує 10 жовтня

"Укрзалізниця" запускає новий міжнародний маршрут Київ – Бухарест. Квитки вже доступні у продажу, а перший рейс вирушить 10 жовтня, пише УНН із посиланням на заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Балесту.

Укрзалізниця запускає поїзд Київ – Бухарест. Від сьогодні квитки вже у продажу. Перший рейс 10 жовтня. До кінця 2025 року ставимо собі за мету забезпечити додатково +13,5 тис. квитків щомісяця на міжнародні рейси до ЄС у порівнянні з 2024 роком. Більша частина вже виконана, але ще будуть новини, якими вас потішимо

- ідеться у дописі.

Він наголосив, що запуск нових міжнародних рейсів - непросте завдання в умовах дефіциту рухомого складу і в цьому питанні важлива робота з міжнародними партнерами і підтримка держави, яка фінансує оновлення вагонів.

Уже цього року поставлено 60 нових вітчизняних вагонів, ще 6 прибудуть найближчим часом. А підписаний контракт на наступні 100 вагонів дозволяє планувати нові поїзди та розширювати сполучення

- додав Балеста.

"Закривали очі" на простій приватних вагонів: викрито зловживання в "Укрзалізниці" на понад 9 млн грн
26.09.25, 10:46

Альона Уткіна

Суспільство
Українська залізниця
Європейський Союз
Бухарест
Київ