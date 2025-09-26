"Закривали очі" на простій приватних вагонів: викрито зловживання в "Укрзалізниці" на понад 9 млн грн

$41.490.08
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Ексклюзив
06:40 • 13692 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
05:30 • 20787 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 24323 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 36867 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 34354 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67069 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42720 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61938 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 60443 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відео
26 вересня, 01:05
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів
26 вересня, 01:49
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС
26 вересня, 02:59
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - Сибіга
03:46
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
07:07
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
09:01
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
06:40 • 13692 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 20787 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 26926 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 33192 перегляди
Дональд Трамп
Пем Бонді
Гілларі Клінтон
Михайло Поплавський
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Австралія
Ізраїль
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
09:12
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
07:07
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 27734 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 35864 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 69306 перегляди
TikTok
Truth Social
Brent
Шахед-136
E-6 Mercury

"Закривали очі" на простій приватних вагонів: викрито зловживання в "Укрзалізниці" на понад 9 млн грн

Київ • УНН

 • 1424 перегляди

Вісім керівників станцій "Одеської залізниці" отримали підозру через махінації з простоєм вагонів. Їхні дії призвели до збитків "Укрзалізниці" на понад 9 млн грн.

"Закривали очі" на простій приватних вагонів: викрито зловживання в "Укрзалізниці" на понад 9 млн грн

Правоохоронці викрили махінації на простої вагонів "Укрзалізниці", вісім керівників місцевих станцій, причетних до цієї схеми, отримали підозру. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему зловживань у регіональній філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця". На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру 8 начальникам станцій у зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України)

- йдеться у повідомлені.

За даними слідства, у 2023 році посадовці не оформлювали акти про затримку вантажних вагонів приватних підприємств, які залишалися на коліях понад добу – тобто довше дозволеного встановленого терміну. Такі дії дозволяли приватним компаніям уникати нарахування плати за простій. Як результат – АТ "Укрзалізниця" зазнало збитків на понад 9 млн грн.

Документально зафіксовано десятки випадків безпідставного простою вантажних вагонів. Частина з них залишалася на коліях понад місяць.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у підозрюваних та на станціях АТ "Укрзалізниця", в процесі яких вилучено документи, комп’ютерну техніку й телефони.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

В СБУ заявили, що обшуки в "Укрзалізниці" не пов'язані з "тиском" на НАБУ25.09.25, 11:46 • 2990 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Українська залізниця