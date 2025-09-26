"Закривали очі" на простій приватних вагонів: викрито зловживання в "Укрзалізниці" на понад 9 млн грн
Київ • УНН
Вісім керівників станцій "Одеської залізниці" отримали підозру через махінації з простоєм вагонів. Їхні дії призвели до збитків "Укрзалізниці" на понад 9 млн грн.
Правоохоронці викрили махінації на простої вагонів "Укрзалізниці", вісім керівників місцевих станцій, причетних до цієї схеми, отримали підозру. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему зловживань у регіональній філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця". На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру 8 начальникам станцій у зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України)
За даними слідства, у 2023 році посадовці не оформлювали акти про затримку вантажних вагонів приватних підприємств, які залишалися на коліях понад добу – тобто довше дозволеного встановленого терміну. Такі дії дозволяли приватним компаніям уникати нарахування плати за простій. Як результат – АТ "Укрзалізниця" зазнало збитків на понад 9 млн грн.
Документально зафіксовано десятки випадків безпідставного простою вантажних вагонів. Частина з них залишалася на коліях понад місяць.
Правоохоронці провели понад 20 обшуків у підозрюваних та на станціях АТ "Укрзалізниця", в процесі яких вилучено документи, комп’ютерну техніку й телефони.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
