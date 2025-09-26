"Закрывали глаза" на простой частных вагонов: разоблачены злоупотребления в "Укрзализныце" на более чем 9 млн грн

$41.490.08
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
06:40 • 12543 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
05:30 • 19898 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 23847 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 36444 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34095 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 66874 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42689 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61910 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 60403 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видео
26 сентября, 01:05
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США
26 сентября, 02:40
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС
26 сентября, 02:59
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - Сибига
03:46
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
07:07
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
06:40 • 12536 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 19892 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 26536 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 32823 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 27524 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 35661 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 69096 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 126721 просмотра
"Закрывали глаза" на простой частных вагонов: разоблачены злоупотребления в "Укрзализныце" на более чем 9 млн грн

Киев • УНН

 • 1294 просмотра

Восемь руководителей станций "Одесской железной дороги" получили подозрение из-за махинаций с простоем вагонов. Их действия привели к убыткам "Укрзализныци" на более чем 9 млн грн.

"Закрывали глаза" на простой частных вагонов: разоблачены злоупотребления в "Укрзализныце" на более чем 9 млн грн

Правоохранители разоблачили махинации на простое вагонов "Укрзализныци", восемь руководителей местных станций, причастных к этой схеме, получили подозрение. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачена схема злоупотреблений в региональном филиале "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця". На основании собранных доказательств сообщено о подозрении 8 начальникам станций в злоупотреблении своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2023 году должностные лица не оформляли акты о задержке грузовых вагонов частных предприятий, которые оставались на путях более суток – то есть дольше разрешенного установленного срока. Такие действия позволяли частным компаниям избегать начисления платы за простой. Как результат – АО "Укрзализныця" понесло убытки на более чем 9 млн грн.

Документально зафиксированы десятки случаев безосновательного простоя грузовых вагонов. Часть из них оставалась на путях более месяца.

Правоохранители провели более 20 обысков у подозреваемых и на станциях АО "Укрзализныця", в процессе которых изъяты документы, компьютерная техника и телефоны.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В СБУ заявили, что обыски в "Укрзализныце" не связаны с "давлением" на НАБУ25.09.25, 11:46 • 2986 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Украинская железная дорога