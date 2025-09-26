"Закрывали глаза" на простой частных вагонов: разоблачены злоупотребления в "Укрзализныце" на более чем 9 млн грн
Киев • УНН
Восемь руководителей станций "Одесской железной дороги" получили подозрение из-за махинаций с простоем вагонов. Их действия привели к убыткам "Укрзализныци" на более чем 9 млн грн.
Правоохранители разоблачили махинации на простое вагонов "Укрзализныци", восемь руководителей местных станций, причастных к этой схеме, получили подозрение. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачена схема злоупотреблений в региональном филиале "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця". На основании собранных доказательств сообщено о подозрении 8 начальникам станций в злоупотреблении своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины)
По данным следствия, в 2023 году должностные лица не оформляли акты о задержке грузовых вагонов частных предприятий, которые оставались на путях более суток – то есть дольше разрешенного установленного срока. Такие действия позволяли частным компаниям избегать начисления платы за простой. Как результат – АО "Укрзализныця" понесло убытки на более чем 9 млн грн.
Документально зафиксированы десятки случаев безосновательного простоя грузовых вагонов. Часть из них оставалась на путях более месяца.
Правоохранители провели более 20 обысков у подозреваемых и на станциях АО "Укрзализныця", в процессе которых изъяты документы, компьютерная техника и телефоны.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
