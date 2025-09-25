$41.410.03
В СБУ заявили, что обыски в "Укрзализныце" не связаны с "давлением" на НАБУ

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

СБУ заявила, что обыски в "Укрзализныце" связаны со злоупотреблениями в грузовых перевозках, а не с давлением на антикоррупционные органы. Следственные действия проводятся у должностных лиц Укрзализныци и частных предпринимателей.

В СБУ заявили, что обыски в "Укрзализныце" не связаны с "давлением" на НАБУ

Служба безопасности Украины заявила, что обыски у должностных лиц "Укрзализныци" проводятся в рамках уголовного производства по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок и что они не связаны с давлением на антикоррупционные органы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

В службе отметили, что все обыски санкционированы судом и проходят с соблюдением законодательства Украины.

Следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц АО "Укрзализныця" и частных предпринимателей, являющихся фигурантами соответствующего уголовного производства. Обыски у должностных лиц Укрзализныци не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институций", о чем сегодня заявили их представители

- подчеркнули в СБУ.

Там также добавили, что "любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставке оружия и грузов на фронт, недопустимы".

Напомним

Как ранее писал УНН, СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ, которые сейчас являются сотрудниками Укрзализныци.

В НАБУ считают, что обыски могут быть связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, которые "разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ".

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Украинская железная дорога
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины