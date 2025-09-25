В НАБУ заявили про слідчі дії СБУ у колишніх детективів Бюро: що відомо

В Національному Бюро України сьогодні, 25 вересня, заявили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, а зараз чинних працівників Укрзалізниці. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Національне бюро інформує, що сьогодні СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного бюро (наразі чинні працівники Укрзалізниці) - йдеться у повідомленні.

В НАБУ вважають, що обшуки, можуть бути пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що "викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ", вказано у повідомленні Бюро.

"Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій", - вважають у НАБУ.

Доповнення

У серпні повідомлялось, що колишній детектив НАБУ Тарас Лікунов обійняв посаду в "Укрзалізниці" незабаром після того, як розслідував корупційні злочини у цій компанії. Тоді політичний експерт Олег Постернак повідомляв, шо Лікунов перед потраплянням на посаду в "УЗ" "звільнив" під себе посаду – сприяв кримінальній справі та організував підозру на посадовця компанії. І посада "раптом" стала вакантною.

22 серпня повідомлялось, що спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування справи щодо заволодіння коштами "Укрзалізниці" на понад 15 мільйонів гривень. Чотирьом підозрюваним інкримінують привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах.