В НАБУ заявили о следственных действиях СБУ у бывших детективов Бюро: что известно
Киев • УНН
СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ, которые сейчас являются сотрудниками Укрзализныци.
В Национальном Бюро Украины сегодня, 25 сентября, заявили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ, а сейчас действующих сотрудников Укрзализныци. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
В НАБУ считают, что обыски могут быть связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, которые "разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ", указано в сообщении Бюро.
"Такие действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институций", - считают в НАБУ.
Дополнение
В августе сообщалось, что бывший детектив НАБУ Тарас Ликунов занял должность в "Укрзализныце" вскоре после того, как расследовал коррупционные преступления в этой компании. Тогда политический эксперт Олег Постернак сообщал, что Ликунов перед попаданием на должность в "УЗ" "освободил" под себя должность – способствовал уголовному делу и организовал подозрение на должностное лицо компании. И должность "вдруг" стала вакантной.
22 августа сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела о завладении средствами "Укрзализныци" на более чем 15 миллионов гривен. Четырем подозреваемым инкриминируют присвоение и растрату имущества в особо крупных размерах.