В НАБУ заявили о следственных действиях СБУ у бывших детективов Бюро: что известно

06:48
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Более 60 стран подтвердили, что Крым – это Украина, оккупация никогда не будет признана
25 сентября, 00:56
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под Бердянском
02:45
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентября
03:07
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов
05:22
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штраф
05:27
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
24 сентября, 11:04
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло
24 сентября, 09:04
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
24 сентября, 08:38
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 53800 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художников
24 сентября, 05:30
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактика
24 сентября, 05:16
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Мустафа Джемилев
Александр Усик
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Нью-Йорк
Винницкая область
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании
06:17
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
23 сентября, 12:00
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
22 сентября, 11:26
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
22 сентября, 10:56
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
22 сентября, 05:42
Су-34
Фокс Ньюс
Шахед-136
YouTube
Spotify

В НАБУ заявили о следственных действиях СБУ у бывших детективов Бюро: что известно

Киев • УНН

 872 просмотра

СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ, которые сейчас являются сотрудниками Укрзализныци.

В НАБУ заявили о следственных действиях СБУ у бывших детективов Бюро: что известно

В Национальном Бюро Украины сегодня, 25 сентября, заявили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ, а сейчас действующих сотрудников Укрзализныци. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Национальное бюро информирует, что сегодня СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального бюро (сейчас действующие сотрудники Укрзализныци)

- говорится в сообщении.

В НАБУ считают, что обыски могут быть связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, которые "разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ", указано в сообщении Бюро.

"Такие действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институций", - считают в НАБУ.

Дополнение

В августе сообщалось, что бывший детектив НАБУ Тарас Ликунов занял должность в "Укрзализныце" вскоре после того, как расследовал коррупционные преступления в этой компании. Тогда политический эксперт Олег Постернак сообщал, что Ликунов перед попаданием на должность в "УЗ" "освободил" под себя должность – способствовал уголовному делу и организовал подозрение на должностное лицо компании. И должность "вдруг" стала вакантной.

22 августа сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела о завладении средствами "Укрзализныци" на более чем 15 миллионов гривен. Четырем подозреваемым инкриминируют присвоение и растрату имущества в особо крупных размерах.

Татьяна Краевская

ПолитикаКриминал и ЧП
Украинская железная дорога
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины