12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
САП завершила розслідування розкрадань в "Укрзалізниці" на 15 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування справи щодо заволодіння коштами "Укрзалізниці" на понад 15 мільйонів гривень. Чотирьом підозрюваним інкримінують привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах.

САП завершила розслідування розкрадань в "Укрзалізниці" на 15 мільйонів гривень

Звершено досудове розслідування щодо злочинної схеми заволодіння коштами "Укрзалізниці" під час закупівель фарби та лінолеуму. За даними слідства, учасники оборудки завдали державній компанії збитків на понад 15 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 4 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн під час публічних закупівель фарб та лінолеуму. На сьогодні за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення

- повідомили в САП.

Прокурор ухвалив рішення завершити слідство стосовно чотирьох підозрюваних. Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що у 2022 році організатор схеми домовився із посадовцями філії "Центр забезпечення виробництва" щодо "підтримки" визначених компаній у тендерах. Якщо ж у закупівлі брала участь стороння фірма або пропонувала занизьку ціну, тендер скасовували. Після цього укладалися договори із "потрібними" підприємствами, а ціни на фарбу та лінолеум навмисне завищували.

Таким чином у період з вересня 2022-го по квітень 2023 року учасники схеми незаконно заволоділи коштами "Укрзалізниці" у розмірі понад 15 млн грн. Окрім цього, за даними слідства, в лютому-квітні 2023 року вони намагалися повторити шахрайську схему, однак реалізувати її завадило втручання НАБУ та САП. У цьому епізоді їхні дії кваліфіковано як замах на злочин (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК).

Наразі детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Українська залізниця
Національне антикорупційне бюро України