САП завершила розслідування розкрадань в "Укрзалізниці" на 15 мільйонів гривень
Київ • УНН
Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування справи щодо заволодіння коштами "Укрзалізниці" на понад 15 мільйонів гривень. Чотирьом підозрюваним інкримінують привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах.
Звершено досудове розслідування щодо злочинної схеми заволодіння коштами "Укрзалізниці" під час закупівель фарби та лінолеуму. За даними слідства, учасники оборудки завдали державній компанії збитків на понад 15 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.
Деталі
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 4 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн під час публічних закупівель фарб та лінолеуму. На сьогодні за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення
Прокурор ухвалив рішення завершити слідство стосовно чотирьох підозрюваних. Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах.
Слідство встановило, що у 2022 році організатор схеми домовився із посадовцями філії "Центр забезпечення виробництва" щодо "підтримки" визначених компаній у тендерах. Якщо ж у закупівлі брала участь стороння фірма або пропонувала занизьку ціну, тендер скасовували. Після цього укладалися договори із "потрібними" підприємствами, а ціни на фарбу та лінолеум навмисне завищували.
Таким чином у період з вересня 2022-го по квітень 2023 року учасники схеми незаконно заволоділи коштами "Укрзалізниці" у розмірі понад 15 млн грн. Окрім цього, за даними слідства, в лютому-квітні 2023 року вони намагалися повторити шахрайську схему, однак реалізувати її завадило втручання НАБУ та САП. У цьому епізоді їхні дії кваліфіковано як замах на злочин (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК).
Наразі детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
