САП завершила расследование хищений в "Укрзализныце" на 15 миллионов гривен

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 4836 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 9446 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 16462 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 32435 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 35081 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 23039 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 37523 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 22827 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 33457 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47668 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4.9м/с
28%
753мм
Популярные новости
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть людиVideo22 сентября, 04:41 • 16530 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 27989 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto10:21 • 12507 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 14792 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск11:27 • 11157 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 15267 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
11:25 • 16468 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 32445 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 35086 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 37526 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 15261 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 6918 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 28300 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 82866 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 105666 просмотра
Актуальное
Financial Times
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Бильд
ЧатГПТ

САП завершила расследование хищений в "Укрзализныце" на 15 миллионов гривен

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела о завладении средствами "Укрзализныци" на более чем 15 миллионов гривен. Четырем подозреваемым инкриминируют присвоение и растрату имущества в особо крупных размерах.

САП завершила расследование хищений в "Укрзализныце" на 15 миллионов гривен

Завершено досудебное расследование по уголовной схеме завладения средствами "Укрзализныци" при закупках краски и линолеума. По данным следствия, участники сделки нанесли государственной компании ущерб на более чем 15 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

Подробности

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении 4 человек, подозреваемых в завладении средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 15 млн грн во время публичных закупок красок и линолеума. На сегодня по поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления

- сообщили в САП.

Прокурор принял решение завершить следствие в отношении четырех подозреваемых. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах.

Конфликт интересов: детектив НАБУ перешел на руководящий пост в "Укрзалізницю" после того, как нашел там коррупцию, – эксперт14.08.25, 15:50 • 4232 просмотра

Следствие установило, что в 2022 году организатор схемы договорился с должностными лицами филиала "Центр обеспечения производства" о "поддержке" определенных компаний в тендерах. Если же в закупке участвовала сторонняя фирма или предлагала заниженную цену, тендер отменяли. После этого заключались договоры с "нужными" предприятиями, а цены на краску и линолеум намеренно завышали.

Таким образом, в период с сентября 2022-го по апрель 2023 года участники схемы незаконно завладели средствами "Укрзализныци" в размере более 15 млн грн. Кроме этого, по данным следствия, в феврале-апреле 2023 года они пытались повторить мошенническую схему, однако реализовать ее помешало вмешательство НАБУ и САП. В этом эпизоде их действия квалифицированы как покушение на преступление (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК).

Сейчас детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Бывший руководитель «Львовской железной дороги» получил подозрение: детали преступления11.09.25, 11:52 • 2582 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Украинская железная дорога
Национальное антикоррупционное бюро Украины