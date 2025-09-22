САП завершила расследование хищений в "Укрзализныце" на 15 миллионов гривен
Киев • УНН
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела о завладении средствами "Укрзализныци" на более чем 15 миллионов гривен. Четырем подозреваемым инкриминируют присвоение и растрату имущества в особо крупных размерах.
Завершено досудебное расследование по уголовной схеме завладения средствами "Укрзализныци" при закупках краски и линолеума. По данным следствия, участники сделки нанесли государственной компании ущерб на более чем 15 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.
Подробности
Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении 4 человек, подозреваемых в завладении средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 15 млн грн во время публичных закупок красок и линолеума. На сегодня по поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления
Прокурор принял решение завершить следствие в отношении четырех подозреваемых. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах.
Конфликт интересов: детектив НАБУ перешел на руководящий пост в "Укрзалізницю" после того, как нашел там коррупцию, – эксперт14.08.25, 15:50 • 4232 просмотра
Следствие установило, что в 2022 году организатор схемы договорился с должностными лицами филиала "Центр обеспечения производства" о "поддержке" определенных компаний в тендерах. Если же в закупке участвовала сторонняя фирма или предлагала заниженную цену, тендер отменяли. После этого заключались договоры с "нужными" предприятиями, а цены на краску и линолеум намеренно завышали.
Таким образом, в период с сентября 2022-го по апрель 2023 года участники схемы незаконно завладели средствами "Укрзализныци" в размере более 15 млн грн. Кроме этого, по данным следствия, в феврале-апреле 2023 года они пытались повторить мошенническую схему, однако реализовать ее помешало вмешательство НАБУ и САП. В этом эпизоде их действия квалифицированы как покушение на преступление (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК).
Сейчас детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.
Бывший руководитель «Львовской железной дороги» получил подозрение: детали преступления11.09.25, 11:52 • 2582 просмотра