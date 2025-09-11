Бывший руководитель «Львовской железной дороги» получил подозрение: детали преступления
Киев • УНН
Экс-руководителю «Львовской железной дороги» сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Его действия привели к убыткам «Укрзализныци» на более чем 31 млн гривен.
Сотрудники ГБР совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему руководителю регионального филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали
Следствие установило, что действия подозреваемого привели к убыткам государственной компании на более чем 31 млн гривен. Отмечается, что должностное лицо намеренно игнорировало указания руководства "Укрзализныци" и разрешило частному юридическому лицу использовать на путях общей сети государственной компании подвижной состав - частные локомотивы.
Данное решение противоречит требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Украины. Действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет.
