07:11 • 9224 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 24390 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 38211 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 86399 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 47634 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 46284 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 42594 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 81102 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 100906 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 73164 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Колишній керівник "Львівської залізниці" отримав підозру: деталі злочину

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Екс-керівнику "Львівської залізниці" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Його дії призвели до збитків "Укрзалізниці" на понад 31 млн гривень.

Колишній керівник "Львівської залізниці" отримав підозру: деталі злочину

Працівники ДБР спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру колишньому керівнику регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

Слідство встановило, що дії підозрюваного призвели до збитків державній компанії на понад 31 млн гривень. Зазначається, що посадовець навмисно ігнорував вказівки керівництва "Укрзалізниці" і дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі державної компанії рухомий склад - приватні локомотиви.

Дане рішення суперечить вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України. Дії затриманого кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 6 років.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили посадовця Департаменту мобілізації Міністерства оборони України на кримінальному правопорушенні. Йдеться про відстрочку від мобілізації за 10 000 доларів.

Євген Устименко

