Колишній керівник "Львівської залізниці" отримав підозру: деталі злочину
Київ • УНН
Екс-керівнику "Львівської залізниці" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Його дії призвели до збитків "Укрзалізниці" на понад 31 млн гривень.
Працівники ДБР спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру колишньому керівнику регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Деталі
Слідство встановило, що дії підозрюваного призвели до збитків державній компанії на понад 31 млн гривень. Зазначається, що посадовець навмисно ігнорував вказівки керівництва "Укрзалізниці" і дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі державної компанії рухомий склад - приватні локомотиви.
Дане рішення суперечить вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України. Дії затриманого кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 6 років.
