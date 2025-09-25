В СБУ заявили, що обшуки в "Укрзалізниці" не пов'язані з "тиском" на НАБУ

СБУ заявила, що обшуки в "Укрзалізниці" пов'язані зі зловживаннями у вантажних перевезеннях, а не з тиском на антикорупційні органи. Слідчі дії проводяться у посадовців Укрзалізниці та приватних підприємців.

Служба безпеки України заявила, що обшуки у посадовців "Укрзалізниці" проводять в рамках кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень і що вони не пов’язані з тиском на антикорупційні органи. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН. Деталі У службі зазначили, що усі обшуки санкціоновані судом і відбуваються з дотриманням законодавства України. Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ "Укрзалізниця" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження. Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники - наголосили в СБУ. Там також додали, що "будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими". Нагадаємо Як раніше писав УНН СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, які нині є працівниками Укрзалізниці. В НАБУ вважають, що обшуки, можуть бути пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що "викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ".