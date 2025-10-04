$41.280.00
08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
08:00
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
"Укрзалізниця" запускает новый поезд Киев - Бухарест: первый рейс стартует 10 октября

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Укрзалізниця открывает новый международный маршрут Киев – Бухарест, билеты на который уже доступны. Первый рейс запланирован на 10 октября, что является частью плана по увеличению количества билетов на международные рейсы в ЕС.

"Укрзалізниця" запускает новый поезд Киев - Бухарест: первый рейс стартует 10 октября

"Укрзалізниця" запускает новый международный маршрут Киев – Бухарест. Билеты уже доступны в продаже, а первый рейс отправится 10 октября, пишет УНН со ссылкой на заместителя министра развития общин и территорий Украины Алексея Балесту.

Укрзалізниця запускает поезд Киев – Бухарест. С сегодняшнего дня билеты уже в продаже. Первый рейс 10 октября. До конца 2025 года ставим себе целью обеспечить дополнительно +13,5 тыс. билетов ежемесячно на международные рейсы в ЕС по сравнению с 2024 годом. Большая часть уже выполнена, но еще будут новости, которыми вас порадуем

- говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что запуск новых международных рейсов – непростая задача в условиях дефицита подвижного состава, и в этом вопросе важна работа с международными партнерами и поддержка государства, которое финансирует обновление вагонов.

Уже в этом году поставлено 60 новых отечественных вагонов, еще 6 прибудут в ближайшее время. А подписанный контракт на следующие 100 вагонов позволяет планировать новые поезда и расширять сообщение

- добавил Балеста.

