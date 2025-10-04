"Укрзалізниця" запускает новый поезд Киев - Бухарест: первый рейс стартует 10 октября

"Укрзалізниця" запускает новый международный маршрут Киев – Бухарест. Билеты уже доступны в продаже, а первый рейс отправится 10 октября, пишет УНН со ссылкой на заместителя министра развития общин и территорий Украины Алексея Балесту.

Укрзалізниця запускает поезд Киев – Бухарест. С сегодняшнего дня билеты уже в продаже. Первый рейс 10 октября. До конца 2025 года ставим себе целью обеспечить дополнительно +13,5 тыс. билетов ежемесячно на международные рейсы в ЕС по сравнению с 2024 годом. Большая часть уже выполнена, но еще будут новости, которыми вас порадуем

Он подчеркнул, что запуск новых международных рейсов – непростая задача в условиях дефицита подвижного состава, и в этом вопросе важна работа с международными партнерами и поддержка государства, которое финансирует обновление вагонов.

Уже в этом году поставлено 60 новых отечественных вагонов, еще 6 прибудут в ближайшее время. А подписанный контракт на следующие 100 вагонов позволяет планировать новые поезда и расширять сообщение