Киев • УНН
Сотрудник Коломыйской исправительной колонии систематически применял силу, пытки и унижения к осужденным с целью получения информации о незаконном обороте наркотиков в колонии.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении работнику оперативного отдела Коломыйской исправительной колонии, который систематически применял силу к осужденным. Об этом сообщила пресс-служба бюро, передает УНН.
Правоохранитель отвечал за оперативную ситуацию в колонии для предотвращения возможных преступлений или провокаций. По оперативным данным, он нередко применял силу, чтобы узнать у осужденных ту или иную информацию,
Детали
В частности, следователи ГБР задокументировали применение силы и морального давления в отношении двух осужденных, которых он пытался склонить к сотрудничеству. Работник колонии хотел получить информацию о том, каким образом в колонию попадают наркотики.
Когда мужчины отказались сотрудничать, правоохранитель начал наносить им удары в разные части тела, сопровождая это нецензурной бранью и угрозами. Пытки и унижения продолжались несколько часов.
Должностному лицу сообщено о подозрении в пытках (ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
В суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от исполнения обязанностей.
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