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На Прикарпатті посадовець виправної колонії катував та принижував засуджених - ДБР

Київ • УНН

 • 14389 перегляди

Співробітник Коломийської виправної колонії систематично застосовував силу, катування та приниження до засуджених з метою отримання інформації про незаконний обіг наркотиків у колонії.

На Прикарпатті посадовець виправної колонії катував та принижував засуджених - ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівнику оперативного відділу Коломийської виправної колонії, який систематично застосовував силу до засуджених. Про це повідомила пресслужба бюро, передає УНН.

Правоохоронець відповідав за оперативну ситуацію в колонії для запобігання можливим злочинам чи провокаціям. За оперативними даними, він нерідко застосовував силу аби дізнатись у засуджених ту чи іншу інформацію,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, слідчі ДБР задокументували застосування сили та морального тиску щодо двох засуджених, яких він намагався схилити до співпраці. Працівник колонії хотів отримати інформацію про те, яким чином до колонії потрапляють наркотики.

Коли чоловіки відмовилися співпрацювати, правоохоронець почав завдавати їм ударів у різні частини тіла, супроводжуючи це нецензурною лайкою та погрозами. Катування і приниження тривали кілька годин.

Посадовцю повідомлено про підозру у катуванні (ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від виконання обов’язків.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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