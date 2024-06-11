Бив солдатів ногами і ременем: під варту відправили майора львівської військової академії
Київ • УНН
Майор львівської військової академії був арештований за фізичне насильство щодо підлеглих солдатів, включаючи нанесення їм ударів предметами, стусанів та ляпасів.
Правоохоронці затримали майора за знущання над підлеглими на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Суд обрав йому запобіжних захід у вигляді арешту із правом внесення понад дев'ятсот тисяч гривень застави, повідомляє УНН.
Про затримання майора повідомило видання ZAXID.NET.
Згідно із текстом ухвали суду, 6 червня 2024 року майору повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).
За даними слідства, майор неодноразово застосовував фізичне насильство до підлеглих. Приблизно у період кінця жовтня - початку листопада 2023 року, перебуваючи у казарменому приміщенні військового містечка Національної академії він наніс солдату ручкою затворної рами автомата АК-74 удар в груди.
Крім цього, майор в цей ж период безпричинно вдарив правою ногою в область грудей другого солдата, після чого лівою рукою наніс близько 3 ударів долонею по потилиці.
Також, як повідомляється, майор 6 липня 2023 року наказав ще одному солдату підійти до нього та нагнутись уперед, після чого тримаючи у руці ремінь вдарив ним близько 7 разів по сідницям.
Крім цього, в присутності інших військовослужбовців навчального курсу змусив ще одного солдата власноруч покласти собі до ротової порожнини сигарети та протягом декількох секунд прожовувати. Також, майор безпричинно наніс один удар правою рукою у ділянку ребер лівої частини тулуба солдату.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів (до 4 серпня 2024 року включно). Також визначив заставу 908 400 гривень.
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