Бил солдат ногами и ремнем: под стражу отправили майора львовской военной академии

Правоохранители задержали майора за издевательство над подчиненными на территории Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Суд избрал ему меры пресечения в виде ареста с правом внесения более девятьсот тысяч гривен залога, сообщает УНН.

О задержании майора сообщило издание ZAXID.NET.

Согласно тексту постановления суда, 6 июня 2024 майору сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По данным следствия, майор неоднократно применял физическое насилие к подчиненным. Примерно в период конца октября - начала ноября 2023 года, находясь в казарменном помещении военного городка Национальной академии он нанес солдату ручкой затворной рамы автомата АК-74 удар в грудь.

Кроме этого, майор в этот же период беспричинно ударил правой ногой в область груди второго солдата, после чего левой рукой нанес около 3 ударов ладонью по затылку.

Также, как сообщается, майор 6 июля 2023 года приказал еще одному солдату подойти к нему и нагнуться перед, после чего держа в руке ремень ударил им около 7 раз по ягодицам.

Кроме этого, в присутствии других военнослужащих учебного курса заставил еще одного солдата собственноручно положить себе в ротовую полость сигареты и в течение нескольких секунд прожевывать. Также, майор беспричинно нанес один удар правой рукой в участок ребер левой части туловища солдату.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят дней (до 4 августа 2024 года включительно). Также определил залог 908 400 гривен.

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