Заставлял подчиненных строить частный дом: для командующего регионального управления сил ТрО " Юг " будут просить арест

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  97164 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107983 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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2 июня 2024, 16:49  •  110739 просмотра

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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172522 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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31 мая 2024, 12:59  •  163263 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

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Заставлял подчиненных строить частный дом: для командующего регионального управления сил ТрО " Юг " будут просить арест

Прокуратура будет настаивать на применении содержания под стражей или залога в размере 5 млн грн в качестве меры пресечения к командиру регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который подозревается в принуждении своих подчиненных построить ему частный дом.

политика •   •  12912 просмотра
Заставлял подчиненных строить частный дом: для командующего регионального управления сил ТрО " Юг " будут просить арест

Завтра отключения света в Киеве могут быть длиннее: в YASNO назвали причину

4 июня в Киеве стабилизационные отключения электроэнергии могут быть более продолжительными из-за значительных ограничений на подачу электроэнергии, вызванных плановыми ремонтами энергетического оборудования.

Экономика •   •  13381 просмотра
Завтра отключения света в Киеве могут быть длиннее: в YASNO назвали причину

Ситуация в энергосистеме сложная - Минэнерго

В Минэнерго отметили, что продолжается ремонтная кампания и кампания по восстановлению, однако враг не оставляет намерений разрушения энергетической системы.

Экономика •   •  12816 просмотра
Ситуация в энергосистеме сложная - Минэнерго

На платформе X официально разрешили публиковать контент для взрослых

Социальная сеть Илона Маска x официально разрешила пользователям размещать на платформе порнографический контент с некоторыми ограничениями, такими как требование обозначать контент NSFW как "чувствительный" и запрет на размещение откровенного контента на видных местах, таких как фотографии профиля.

Технологии •   •  17659 просмотра
На платформе X официально разрешили публиковать контент для взрослых

Официально: Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрид"

Килиан Мбаппе официально присоединился к мадридскому "Реалу" по пятилетнему контракту после того, как испанский клуб выиграл свой 15-й титул в Лиге чемпионов.

спорт •   •  12603 просмотра
Официально: Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрид"

Украина призвала Монголию присоединиться к Саммиту мира - МИД

Заместитель главы МИД Украины Евгений Перебийнис встретился с послом Монголии Доржем Бархасом, обсудил реализацию формулы мира президента Украины Владимира Зеленского и пригласил Монголию присоединиться к инициативе Украины и принять участие во Всемирном саммите мира в Швейцарии.

политика •   •  14829 просмотра
Украина призвала Монголию присоединиться к Саммиту мира - МИД

Оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении - Генштаб

Российские оккупанты активизировали атаки на Ореховском направлении, особенно в районе Малой Токмачки Запорожской области, сделав там семь обстрелов в течение дня.

Война •   •  14769 просмотра
Оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении - Генштаб

В Минэнерго назвали причину повышения тарифа на электроэнергию

Тариф для населения 4,32 грн за кВт * ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям. Однако благодаря своевременному повышению тарифа, а также помощи международных партнеров энергетики имеют возможность максимально подготовить систему к зиме.

Экономика •   •  13842 просмотра
В Минэнерго назвали причину повышения тарифа на электроэнергию

Продолжаются бои в районе Волчанска - Генштаб

Украинские войска продолжают вести интенсивные бои с российскими захватчиками на нескольких фронтах, только на Покровском направлении зафиксировано 35 боев, в результате которых противник понес тяжелые потери.

Война •   •  13733 просмотра
Продолжаются бои в районе Волчанска - Генштаб

Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ

Китайские банки все чаще требуют от предпринимателей подтверждения того, что товары, приобретенные в "дружественных" странах, таких как Сербия, Беларусь и Казахстан, не будут отправлены в рф, что нарушает схему оплаты поставок в Россию через третьи страны.

Новости Мира •   •  12703 просмотра
Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ