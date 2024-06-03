Заставлял подчиненных строить частный дом: для командующего регионального управления сил ТрО " Юг " будут просить арест

Прокуратура будет настаивать на применении к командующему регионального управления сил территориальной обороны "Юг", которого подозревают в принуждении подчиненных строить ему частный дом, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. об этом в эфире телемарафона заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, пишет УНН.

На сегодня, когда мы говорим об этом уголовном производстве я могу сказать, что сейчас следствие находится на этапе избрания меры пресечения для этого чиновника. Сторона обвинения будет просить содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн - рассказала Сапьян.

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Правоохранители сообщили о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом.