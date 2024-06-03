Змушував підлеглих будувати приватний будинок: для командувача регіонального управління сил ТрО "Південь" проситимуть арешт
Київ • УНН
Прокуратура наполягатиме на застосуванні тримання під вартою або застави в розмірі 5 млн грн в якості запобіжного заходу до командира регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який підозрюється в примусі своїх підлеглих побудувати йому приватний будинок.
Прокуратура наполягатиме на застосуванні до командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", якого підозрюють у змушуванні підлеглих будувати йому приватний будинок, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн. Про це в етері телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, пише УНН.
На сьогодні, коли ми говоримо про це кримінальне провадження я можу сказати, що зараз слідство перебуває на етапі обрання запобіжного заходу для цього високопосадовця. Сторона обвинувачення проситиме утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн
Доповнення
Правоохоронці повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.