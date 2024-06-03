Змушував підлеглих будувати приватний будинок: одному з командувачів ОК "Південь" оголошено про підозру
Київ • УНН
Командира регіонального управління сил територіальної оборони "Південь" підозрюють в тому, що він більше року змушував підлеглих будувати його приватний будинок, отримуючи при цьому виплати нібито за виконання бойових завдань.
Правоохоронці повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
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Зазначається. що посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
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