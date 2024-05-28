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ДБР повторно затримало колишнього одеського військкома Борисова, коли той виходив із СІЗО

ДБР повторно затримало колишнього одеського військкома Борисова, коли той виходив із СІЗО

Київ • УНН

 • 16893 перегляди

Колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Бориса Борисова знову затримали співробітники ДБР після того, як він вийшов під заставу, оскільки він нібито планував втекти за кордон.

Сьогодні, 28 травня, у Києві на виході із СІЗО працівники ДБР повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова через інформацію, що після сплати застави він планував виїхати за кордон. Про це у вівторок повідомила пресслужба ДБР, передає УНН

Працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.  Бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон

- йдеться у повідомленні ДБР.

Також зазначається, що  йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).

Автомобілі преміум класу та елітна іспанська нерухомість: колишньому одеському воєнкому Борисову повідомили про підозру22.07.23, 19:56 • 268563 перегляди

Нагадаємо

Проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома і суд помістив його під варту.

Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.

Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри:

  • у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);
  • у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);
  • в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. 

Доповнення 

У квітні правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обвинувальний акт направлено до суду.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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