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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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ГБР повторно задержало бывшего одесского военкома Борисова, когда тот выходил из СИЗО
Бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Бориса Борисова снова задержали сотрудники ГБР после того, как он вышел под залог, поскольку он якобы планировал сбежать за границу.
Умер основатель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко
Александр Мартыненко, основатель и руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина", умер во вторник в возрасте 64 лет в Киеве.
В ЕС призвали к ускорению военной помощи Украине
В Европейском Союзе подчеркивают критическую важность ускоренных поставок военного оборудования, включая боеприпасы, ракеты, ПВО, артиллерию и беспилотники, для удовлетворения насущных потребностей Украины, а также приветствует продвижение с целью имплементации Фонда помощи Украине и в вопросе потенциального использования обездвиженных активов России.
В Черкасской области сбили два вражеских БПЛА. Есть повреждения
В Черкасской области были сбиты два вражеских беспилотника, повлекшие повреждение дома и возгорание сухой травы. Противовоздушная оборона продолжает вести огонь по третьему "шахеду".
россияне сбросили на Донецкую область полуторатонную авиационную бомбу: ранены три человека, среди них ребенок
28 мая российские войска сбросили авиабомбу на поселок Алексеево-Дружковка Донецкой области, в результате чего были ранены 3 человека, повреждены около 100 домов и почти полностью разрушены 3 дома.
В Румынии задержали двух мужчин за нападение на пограничника во время незаконного пересечения границы
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, подтвердил, что румынские правоохранители задержали двух украинцев, которые незаконно пересекли границу и могут быть причастны к нападению на пограничника на Закарпатье.
Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений
Особенно активен противник на Покровском направлении - с начала суток там зафиксировано 15 боевых столкновений, пять из которых до сих пор продолжаются.
Африканцы по 2200 долларов: рф активизирует рекрутинг наемников для войны против Украины
россия значительно активизировала кампанию по вербовке иностранных наемников из стран Центральной Африки, в частности Руанды, Бурунди, Конго и Уганды, для участия в войне против Украины, предлагая им денежные выплаты, ежемесячное денежное содержание, медицинское страхование и российские паспорта.
В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня
ЕС намерен подписать с Украиной обязательства в сфере безопасности до конца июня, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку обороноспособности Украины и сдерживание от будущей агрессии.
Китай призывает прекратить нападения на гражданские суда в Красном море
Китай призывает обеспечить безопасность судоходства в регионе Красного моря и прекратить конфликт в Газе, чтобы предотвратить дальнейшую гуманитарную катастрофу и региональную напряженность.