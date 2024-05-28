ГБР повторно задержало бывшего одесского военкома Борисова, когда тот выходил из СИЗО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  41490 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

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27 мая 2024, 06:59  •  154523 просмотра

ГБР повторно задержало бывшего одесского военкома Борисова, когда тот выходил из СИЗО

Бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Бориса Борисова снова задержали сотрудники ГБР после того, как он вышел под залог, поскольку он якобы планировал сбежать за границу.

Криминал и ЧП •   •  4248 просмотра
ГБР повторно задержало бывшего одесского военкома Борисова, когда тот выходил из СИЗО

Умер основатель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

Александр Мартыненко, основатель и руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина", умер во вторник в возрасте 64 лет в Киеве.

Общество •   •  4677 просмотра
Умер основатель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

В ЕС призвали к ускорению военной помощи Украине

В Европейском Союзе подчеркивают критическую важность ускоренных поставок военного оборудования, включая боеприпасы, ракеты, ПВО, артиллерию и беспилотники, для удовлетворения насущных потребностей Украины, а также приветствует продвижение с целью имплементации Фонда помощи Украине и в вопросе потенциального использования обездвиженных активов России.

Война •   •  7302 просмотра
В ЕС призвали к ускорению военной помощи Украине

В Черкасской области сбили два вражеских БПЛА. Есть повреждения

В Черкасской области были сбиты два вражеских беспилотника, повлекшие повреждение дома и возгорание сухой травы. Противовоздушная оборона продолжает вести огонь по третьему "шахеду".

Война •   •  6095 просмотра
В Черкасской области сбили два вражеских БПЛА. Есть повреждения

россияне сбросили на Донецкую область полуторатонную авиационную бомбу: ранены три человека, среди них ребенок

28 мая российские войска сбросили авиабомбу на поселок Алексеево-Дружковка Донецкой области, в результате чего были ранены 3 человека, повреждены около 100 домов и почти полностью разрушены 3 дома.

Общество •   •  6380 просмотра
россияне сбросили на Донецкую область полуторатонную авиационную бомбу: ранены три человека, среди них ребенок

В Румынии задержали двух мужчин за нападение на пограничника во время незаконного пересечения границы

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, подтвердил, что румынские правоохранители задержали двух украинцев, которые незаконно пересекли границу и могут быть причастны к нападению на пограничника на Закарпатье.

Криминал и ЧП •   •  5583 просмотра
В Румынии задержали двух мужчин за нападение на пограничника во время незаконного пересечения границы

Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений

Особенно активен противник на Покровском направлении - с начала суток там зафиксировано 15 боевых столкновений, пять из которых до сих пор продолжаются.

Война •   •  7166 просмотра
Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений

Африканцы по 2200 долларов: рф активизирует рекрутинг наемников для войны против Украины

россия значительно активизировала кампанию по вербовке иностранных наемников из стран Центральной Африки, в частности Руанды, Бурунди, Конго и Уганды, для участия в войне против Украины, предлагая им денежные выплаты, ежемесячное денежное содержание, медицинское страхование и российские паспорта.

Война •   •  7962 просмотра
Африканцы по 2200 долларов: рф активизирует рекрутинг наемников для войны против Украины

В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня

ЕС намерен подписать с Украиной обязательства в сфере безопасности до конца июня, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку обороноспособности Украины и сдерживание от будущей агрессии.

политика •   •  10217 просмотра
В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня

Китай призывает прекратить нападения на гражданские суда в Красном море

Китай призывает обеспечить безопасность судоходства в регионе Красного моря и прекратить конфликт в Газе, чтобы предотвратить дальнейшую гуманитарную катастрофу и региональную напряженность.

Новости Мира •   •  8290 просмотра
Китай призывает прекратить нападения на гражданские суда в Красном море