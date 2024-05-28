ГБР повторно задержало бывшего одесского военкома Борисова, когда тот выходил из СИЗО

Сегодня, 28 мая, в Киеве на выходе из СИЗО сотрудники ГБР повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова из-за информации, что после уплаты залога он планировал выехать за границу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.

Работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению. Бюро получило информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности выехать за границу - говорится в сообщении ГБР.

Также отмечается, что ему сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины).

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Напомним

Против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям УК Украины. В 2023 году ГБР задержало бывшего военкома и суд поместил его под стражу.

Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривен.

Бывшему военкому уже было сообщено о подозрениях:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения - совершении уголовного преступления (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Дополнение

В апреле правоохранители завершили расследование уголовного производства в отношении незаконного обогащения бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Обвинительный акт направлен в суд.