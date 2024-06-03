Заставлял подчиненных строить частный дом: одному из командующих ОК " Юг " объявлено о подозрении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  17169 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
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Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  171532 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  162927 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162015 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148949 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143618 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133689 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  285108 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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Заставлял подчиненных строить частный дом: одному из командующих ОК " Юг " объявлено о подозрении

Командира регионального управления сил территориальной обороны " Юг " подозревают в том, что он больше года заставлял подчиненных строить его частный дом, получая при этом выплаты якобы за выполнение боевых задач.

Криминал и ЧП •   •  4048 просмотра
Заставлял подчиненных строить частный дом: одному из командующих ОК " Юг " объявлено о подозрении

В Польше скандал из-за нецелевого использования госсредств: Туск намекнул на заработки на войне в Украине

В Польше разгорелся скандал из-за нецелевого использования государственных средств правящей партией "Право и справедливость" (PiS), которая сотрудничала с владельцем бренда одежды Павлом Шопой с целью вывода денег в "неописуемых масштабах" путем завышения цен на генераторы.

Криминал и ЧП •   •  4415 просмотра
В Польше скандал из-за нецелевого использования госсредств: Туск намекнул на заработки на войне в Украине

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал.

Экономика •   •  19568 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

На фронте за сутки 78 боестолкновений, поражено 17 районов сосредоточения врага - Генштаб

За минувшие сутки ВСУ нанесли 17 ударов по районам сосредоточения российских войск, двум пунктам управления и двум средствам ПВО, произошло 78 боевых столкновений.

Война •   •  6654 просмотра
На фронте за сутки 78 боестолкновений, поражено 17 районов сосредоточения врага - Генштаб

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пыталось скрыть результаты экспертизы, которая свидетельствовала о невиновности бывшего министра аграрной политики Николая Сольского в деле о захвате земли, обвинив экспертов в нарушении закона и отказавшись принять их выводы.

политика •   •  25317 просмотра
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

Демченко о слухах относительно "минирования" берегов Тисы: это вражеское ИПСО

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг слухи о минировании берегов реки Тиса, заявив, что такую дезинформацию запускает враг.

Общество •   •  7592 просмотра
Демченко о слухах относительно "минирования" берегов Тисы: это вражеское ИПСО

Во Львовской области мальчик пробил руку ограждением во время игры на спортивной площадке

Мальчик 2014 года рождения пробил руку металлическим ограждением во время игры на спортивной площадке во Львовской области, поэтому спасателям пришлось освободить его руку и передать врачам.

Криминал и ЧП •   •  6643 просмотра
Во Львовской области мальчик пробил руку ограждением во время игры на спортивной площадке

Издевательства с украинскими пленными на Харьковском направлении: прокуратура начала расследование

Прокуратура начала расследование по факту жестокого обращения и издевательств над украинскими военнопленными со стороны российских войск на Харьковском направлении после того, как появилось видео, на котором российские военнослужащие наносят телесные повреждения, имитируют казни и заставляют украинских военнопленных петь гимн СССР.

Война •   •  9734 просмотра
Издевательства с украинскими пленными на Харьковском направлении: прокуратура начала расследование

Экс сотрудника расформированных внутренних войск задержали за шпионаж для врага за подразделениями ВСУ на обороне Харькова - СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Харькове российского информатора, который шпионил за подразделениями Вооруженных сил, обороняющих город.

Война •   •  8463 просмотра
Экс сотрудника расформированных внутренних войск задержали за шпионаж для врага за подразделениями ВСУ на обороне Харькова - СБУ

На севере Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

18 человек, в том числе 9 детей, получили ранения в результате удара молнии во время детского праздника в парке города Либерец на севере Чехии.

Новости Мира •   •  8252 просмотра
На севере Чехии от удара молнии пострадали 18 человек