Заставлял подчиненных строить частный дом: одному из командующих ОК " Юг " объявлено о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом. Об этом сообщает пресс служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Отмечается. что чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Командующему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, причинившем существенный вред в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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