"Укрзалізниця" повідомила про призначення додаткового маршруту в напрямку Карпат
Київ • УНН
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №203/204 Київ — Ясіня, що курсуватиме 23, 25 червня з Києва та 24, 26 червня з Ясіні. Квитки вже у продажу.
В "Укрзалізниці" повідомили, що у зв’язку з великим попитом на напрямок до Карпат буде призначено курсування додаткового потяга Київ-Ясіня. Про це пише УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Деталі
Бачимо високий попит на напрямок до Карпат, тому призначили курсування додаткового поїзда №203/204 Київ — Ясіня
Розклад курсування нового потягу наступний:
- з Києва 23 та 25 червня відправлення о 23:00,
прибуття на станцію Ясіня о 14:17 наступного дня;
- з Ясіні 24 та 26 червня відправлення о 18:05,
прибуття до Києва о 09:18.
Також в "Укрзалізниці" повідомили, що поїзд курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту.
Це ідеальна нагода дістатися до гір швидко та комфортно
Також залізничний перевізник перевізник повідомив, що продаж квитків уже відкрито і їх варто придбати заздалегідь.
Продаж квитків уже відкрито — плануйте подорож заздалегідь!
В "Укрзалізниці" додали, що залізничники продовжують опрацьовувати можливості призначення додаткових поїздів на гостродефіцитні напрямки з урахуванням наявного рухомого складу.
Доповнення
Укрзалізниця запросила дітей від 5 до 14 років на безкоштовні екскурсії 1 червня у Києві (депо Дарниця) та Львові (локомотиворемонтний завод). Обов'язкова реєстрація.