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Фрідріх Мерц

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Україна

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Німеччина

Білий дім

Польща

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"Укрзалізниця" повідомила про призначення додаткового маршруту в напрямку Карпат

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №203/204 Київ — Ясіня, що курсуватиме 23, 25 червня з Києва та 24, 26 червня з Ясіні. Квитки вже у продажу.

"Укрзалізниця" повідомила про призначення додаткового маршруту в напрямку Карпат

В "Укрзалізниці" повідомили, що у зв’язку з великим попитом на напрямок до Карпат буде призначено курсування додаткового потяга Київ-Ясіня. Про це пише УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

Бачимо високий попит на напрямок до Карпат, тому призначили курсування додаткового поїзда №203/204 Київ — Ясіня

- говориться у повідомленні.

Розклад курсування нового потягу наступний:

  • з Києва 23 та 25 червня відправлення о 23:00, прибуття на станцію Ясіня о 14:17 наступного дня;
    • з Ясіні 24 та 26 червня відправлення о 18:05, прибуття до Києва о 09:18.

      Також в "Укрзалізниці" повідомили, що поїзд курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту.

      Це ідеальна нагода дістатися до гір швидко та комфортно

      - зазначили в «Укрзалізниці».

      Також залізничний перевізник перевізник повідомив, що продаж квитків уже відкрито і їх варто придбати заздалегідь.

      Продаж квитків уже відкрито — плануйте подорож заздалегідь!

      - говориться у повідомленні.

      В "Укрзалізниці" додали, що залізничники продовжують опрацьовувати можливості призначення додаткових поїздів на гостродефіцитні напрямки з урахуванням наявного рухомого складу.

      Доповнення

      Укрзалізниця запросила дітей від 5 до 14 років на безкоштовні екскурсії 1 червня у Києві (депо Дарниця) та Львові (локомотиворемонтний завод). Обов'язкова реєстрація.

      Павло Зінченко

      Павло Зінченко

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