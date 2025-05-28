День захисту дітей: у Києві та Львові відкривають безкоштовні екскурсії потягом
Київ • УНН
Укрзалізниця запрошує дітей від 5 до 14 років на безкоштовні екскурсії 1 червня у Києві (депо Дарниця) та Львові (локомотиворемонтний завод). Обов'язкова реєстрація.
До Дня захисту дітей Укрзалізниця оголошує відкриті безкоштовні Залізні екскурсії у Києві та Львові. Про це повідомила Укрзалізниця, передає УНН.
Деталі
За інформацією Укрзалізниці, ці екскурсії - це чудовий спосіб познайомитись із залізницею поближче, дізнатись, як влаштовані дві великі залізничні локації в країні - швидкісне депо "Дарниця" в Києві, місце дислокації поїздів Інтерсіті+, та Львівський локомотиворемонтний завод, де повертають до життя пасажирські локомотиви.
У Києві екскурсії відбудуться в неділю, 1 червня, за таким розкладом:
- збір учасників у вестибюлі на Центральному залізничному вокзалі о 12:15;
- поїздка на Інтерсіті+ в депо;
- біля 2 годин екскурсії на місці;
- повернення на вокзал близько 15:25.
Львів:
- збір учасників на Львівському залізничному вокзалі о 10:00;
- піший перехід на локацію завода;
- двогодинна екскурсія;
- повернення на вокзал орієнтовно о 12:30.
Взяти участь в екскурсії зможуть діти віком від 5 до 14 років з одним супроводжуючим.
Кількість місць обмежена, реєстрація учасників обовʼязкова за посиланнями нижче:
1. Київ: https://forms.gle/AFrhPsqdckMvdbgi9
2. Львів: https://forms.gle/zCaRh2T9JFdh11uy7
Нагадаємо
Кабмін виділив понад 4,3 млрд гривень для "Укрзалізниці" на виплату заробітних плат, паливо та мастильні матеріали, а також електроенергію. Це підтримка стабільності залізничних перевезень.