День захисту дітей: у Києві та Львові відкривають безкоштовні екскурсії потягом

До Дня захисту дітей Укрзалізниця оголошує відкриті безкоштовні Залізні екскурсії у Києві та Львові. Про це повідомила Укрзалізниця, передає УНН.

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За інформацією Укрзалізниці, ці екскурсії - це чудовий спосіб познайомитись із залізницею поближче, дізнатись, як влаштовані дві великі залізничні локації в країні - швидкісне депо "Дарниця" в Києві, місце дислокації поїздів Інтерсіті+, та Львівський локомотиворемонтний завод, де повертають до життя пасажирські локомотиви.

У Києві екскурсії відбудуться в неділю, 1 червня, за таким розкладом:

збір учасників у вестибюлі на Центральному залізничному вокзалі о 12:15;

поїздка на Інтерсіті+ в депо;

біля 2 годин екскурсії на місці;

повернення на вокзал близько 15:25.

Львів:

збір учасників на Львівському залізничному вокзалі о 10:00;

піший перехід на локацію завода;

двогодинна екскурсія;

повернення на вокзал орієнтовно о 12:30.

Взяти участь в екскурсії зможуть діти віком від 5 до 14 років з одним супроводжуючим.

Кількість місць обмежена, реєстрація учасників обовʼязкова за посиланнями нижче:

1. Київ: https://forms.gle/AFrhPsqdckMvdbgi9

2. Львів: https://forms.gle/zCaRh2T9JFdh11uy7

Нагадаємо

Кабмін виділив понад 4,3 млрд гривень для "Укрзалізниці" на виплату заробітних плат, паливо та мастильні матеріали, а також електроенергію. Це підтримка стабільності залізничних перевезень.