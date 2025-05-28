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День защиты детей: в Киеве и Львове открывают бесплатные экскурсии на поезде

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Укрзализныця приглашает детей от 5 до 14 лет на бесплатные экскурсии 1 июня в Киеве (депо Дарница) и Львове (локомотиворемонтный завод). Обязательная регистрация.

День защиты детей: в Киеве и Львове открывают бесплатные экскурсии на поезде

Ко Дню защиты детей Укрзализныця объявляет открытые бесплатные Железные экскурсии в Киеве и Львове. Об этом сообщила Укрзализныця, передает УНН.

Детали

По информации Укрзализныци, эти экскурсии - это отличный способ познакомиться с железной дорогой поближе, узнать, как устроены две большие железнодорожные локации в стране - скоростное депо "Дарница" в Киеве, место дислокации поездов Интерсити+, и Львовский локомотиворемонтный завод, где возвращают к жизни пассажирские локомотивы.

В Киеве экскурсии состоятся в воскресенье, 1 июня, по следующему расписанию:

  • сбор участников в вестибюле на Центральном железнодорожном вокзале в 12:15;
    • поездка на Интерсити+ в депо;
      • около 2 часов экскурсии на месте;
        • возвращение на вокзал около 15:25.

          Львов:

          • сбор участников на Львовском железнодорожном вокзале в 10:00;
            • пеший переход на локацию завода;
              • двухчасовая экскурсия;
                • возвращение на вокзал ориентировочно в 12:30.

                  Принять участие в экскурсии смогут дети в возрасте от 5 до 14 лет с одним сопровождающим.

                  Количество мест ограничено, регистрация участников обязательна по ссылкам ниже:

                  1. Киев: https://forms.gle/AFrhPsqdckMvdbgi9

                  2. Львов: https://forms.gle/zCaRh2T9JFdh11uy7

                  Напомним

                  Кабмин выделил более 4,3 млрд гривен для "Укрзализныци" на выплату заработных плат, топливо и смазочные материалы, а также электроэнергию. Это поддержка стабильности железнодорожных перевозок.

                  Яна Соколовская

                  Яна Соколовская

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                  Украинские железные дороги
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