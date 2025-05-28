День защиты детей: в Киеве и Львове открывают бесплатные экскурсии на поезде
Киев • УНН
Укрзализныця приглашает детей от 5 до 14 лет на бесплатные экскурсии 1 июня в Киеве (депо Дарница) и Львове (локомотиворемонтный завод). Обязательная регистрация.
Ко Дню защиты детей Укрзализныця объявляет открытые бесплатные Железные экскурсии в Киеве и Львове. Об этом сообщила Укрзализныця, передает УНН.
Детали
По информации Укрзализныци, эти экскурсии - это отличный способ познакомиться с железной дорогой поближе, узнать, как устроены две большие железнодорожные локации в стране - скоростное депо "Дарница" в Киеве, место дислокации поездов Интерсити+, и Львовский локомотиворемонтный завод, где возвращают к жизни пассажирские локомотивы.
В Киеве экскурсии состоятся в воскресенье, 1 июня, по следующему расписанию:
- сбор участников в вестибюле на Центральном железнодорожном вокзале в 12:15;
- поездка на Интерсити+ в депо;
- около 2 часов экскурсии на месте;
- возвращение на вокзал около 15:25.
Львов:
- сбор участников на Львовском железнодорожном вокзале в 10:00;
- пеший переход на локацию завода;
- двухчасовая экскурсия;
- возвращение на вокзал ориентировочно в 12:30.
Принять участие в экскурсии смогут дети в возрасте от 5 до 14 лет с одним сопровождающим.
Количество мест ограничено, регистрация участников обязательна по ссылкам ниже:
1. Киев: https://forms.gle/AFrhPsqdckMvdbgi9
2. Львов: https://forms.gle/zCaRh2T9JFdh11uy7
Напомним
Кабмин выделил более 4,3 млрд гривен для "Укрзализныци" на выплату заработных плат, топливо и смазочные материалы, а также электроэнергию. Это поддержка стабильности железнодорожных перевозок.