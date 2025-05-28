День защиты детей: в Киеве и Львове открывают бесплатные экскурсии на поезде

Ко Дню защиты детей Укрзализныця объявляет открытые бесплатные Железные экскурсии в Киеве и Львове. Об этом сообщила Укрзализныця, передает УНН.

Детали

По информации Укрзализныци, эти экскурсии - это отличный способ познакомиться с железной дорогой поближе, узнать, как устроены две большие железнодорожные локации в стране - скоростное депо "Дарница" в Киеве, место дислокации поездов Интерсити+, и Львовский локомотиворемонтный завод, где возвращают к жизни пассажирские локомотивы.

В Киеве экскурсии состоятся в воскресенье, 1 июня, по следующему расписанию:

сбор участников в вестибюле на Центральном железнодорожном вокзале в 12:15;

поездка на Интерсити+ в депо;

около 2 часов экскурсии на месте;

возвращение на вокзал около 15:25.

Львов:

сбор участников на Львовском железнодорожном вокзале в 10:00;

пеший переход на локацию завода;

двухчасовая экскурсия;

возвращение на вокзал ориентировочно в 12:30.

Принять участие в экскурсии смогут дети в возрасте от 5 до 14 лет с одним сопровождающим.

Количество мест ограничено, регистрация участников обязательна по ссылкам ниже:

1. Киев: https://forms.gle/AFrhPsqdckMvdbgi9

2. Львов: https://forms.gle/zCaRh2T9JFdh11uy7

Напомним

Кабмин выделил более 4,3 млрд гривен для "Укрзализныци" на выплату заработных плат, топливо и смазочные материалы, а также электроэнергию. Это поддержка стабильности железнодорожных перевозок.