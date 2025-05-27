Кабмін виділив понад 4,3 млрд гривень для “Укрзалізниці”: на що спрямують кошти
Київ • УНН
Кабмін виділив понад 4,3 млрд гривень для "Укрзалізниці" на виплату заробітних плат, паливо та мастильні матеріали, а також електроенергію. Це підтримка стабільності залізничних перевезень.
Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення понад 4,3 млрд гривень Міністерству розвитку громад та територій для "Укрзалізниці", які спрямують на виплату заробітних плат, паливо та мастильні матеріали, а також електроенергію.
Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
Маємо сьогодні також на порядку денному рішення про виділення "Укрзалізниці" підтримки в розмірі 4,3 млрд гривень. Стабільність залізничних перевезень є важливим елементом національної безпеки та оборони країни. "Укрзалізниця" виконує безкоштовні перевезення на замовлення військового командування, здійснює евакуаційні рейси та рейси з території бойових дій. Сьогоднішнє рішення — це також підтримка пасажирів, для яких попри зростання всіх витрат не змінюються тарифи
Доповнення
Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram повідомив, що Кабмін виділяє на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду держбюджету Міністерству розвитку громад та територій для "Укрзалізниці" 4 млрд 349 млн гривень для надання фінансової допомоги для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану, зокрема здійснення перевезень з територій, на яких ведуться бойові дії, та інших соціально значущих перевезень.
Нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що переважна частина цих коштів піде на виплату зарплат:
- понад 3 млрд гривень на виплату заробітних плат;
- 289 млн 831 тис. гривень на паливо та мастильні матеріали;
- 902 млн 696 тис. гривень на електроенергію.
Нагадаємо
Ремонтні роботи на залізничній дільниці між Ясінею та Вороненком завершено раніше від запланованих термінів.