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Кабмін виділив понад 4,3 млрд гривень для “Укрзалізниці”: на що спрямують кошти

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Кабмін виділив понад 4,3 млрд гривень для "Укрзалізниці" на виплату заробітних плат, паливо та мастильні матеріали, а також електроенергію. Це підтримка стабільності залізничних перевезень.

Кабмін виділив понад 4,3 млрд гривень для “Укрзалізниці”: на що спрямують кошти

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення понад 4,3 млрд гривень Міністерству розвитку громад та територій для "Укрзалізниці", які спрямують на виплату заробітних плат, паливо та мастильні матеріали, а також електроенергію.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Маємо сьогодні також на порядку денному рішення про виділення "Укрзалізниці" підтримки в розмірі 4,3 млрд гривень. Стабільність залізничних перевезень є важливим елементом національної безпеки та оборони країни. "Укрзалізниця" виконує безкоштовні перевезення на замовлення військового командування, здійснює евакуаційні рейси та рейси з території бойових дій. Сьогоднішнє рішення — це також підтримка пасажирів, для яких попри зростання всіх витрат не змінюються тарифи

- сказав Шмигаль. 

Доповнення

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram повідомив, що Кабмін виділяє на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду держбюджету Міністерству розвитку громад та територій для "Укрзалізниці" 4 млрд 349 млн гривень для надання фінансової допомоги для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану, зокрема здійснення перевезень з територій, на яких ведуться бойові дії, та інших соціально значущих перевезень.

Нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що переважна частина цих коштів піде на виплату зарплат:

  • понад 3 млрд гривень на виплату заробітних плат;
    • 289 млн 831 тис. гривень на паливо та мастильні матеріали;
      • 902 млн 696 тис. гривень на електроенергію.

         Нагадаємо

        Ремонтні роботи на залізничній дільниці між Ясінею та Вороненком завершено раніше від запланованих термінів. 

        Павло Башинський

        Павло Башинський

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