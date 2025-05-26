На Закарпатті Укрзалізниця достроково завершила ремонт на дільниці Ясіня – Вороненко

Ремонтні роботи на залізничній дільниці між Ясінею та Вороненком завершено раніше від запланованих термінів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал "Укрзалізниці".

Деталі

Вже з 27 травня на вказаній дільниці відновлюється повноцінний рух пасажирських поїздів у двосторонньому напрямку. Минулого тижня на дільниці Ясіня – Вороненко було зафіксовано просідання ґрунту, що спричинило тимчасове припинення руху поїздів.

Завдяки оперативному реагуванню залізничників, інфраструктура відновлена, однак задля безпеки рух поки що здійснюватиметься з обмеженням швидкості.

Технічне ушкодження ґрунту на перегоні Ясіня — Вороненко спричинило короткострокову зміну маршрутів пасажирських поїздів. Станом на 26 травня вони курсували лише до станції Ворохта.

Із понеділка, 27 травня, відновлюється рух поїздів за повним маршрутом, однак на відремонтованій ділянці введено тимчасове обмеження швидкості. Це може спричинити затримки до 15 хвилин у напрямку після Ясіні.

У зворотному напрямку залізничники планують компенсувати втрачений час, щоб уникнути збоїв у графіку. Пасажирів просять враховувати можливі незначні зміни під час планування поїздок.

Довідка

Дільниця Ясіня – Вороненко розташована на гірській частині маршруту, де часті опади та нестійкий ґрунт можуть спричиняти інженерні проблеми. Укрзалізниця здійснює регулярні моніторингові роботи для запобігання подібним інцидентам.

Нагадаємо

Інцидент із просіданням ґрунту стався минулого тижня, що змусило тимчасово обмежити залізничне сполучення до Ворохти.

Ремонтні бригади оперативно відновили інфраструктуру, щоб мінімізувати незручності для пасажирів.