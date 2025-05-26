В Закарпатье Укрзализныця досрочно завершила ремонт на участке Ясиня – Вороненко

Ремонтные работы на железнодорожном участке между Ясиней и Вороненком завершены раньше запланированных сроков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал "Укрзализныци".

Детали

Уже с 27 мая на указанном участке возобновляется полноценное движение пассажирских поездов в двустороннем направлении. На прошлой неделе на участке Ясиня – Вороненко было зафиксировано проседание грунта, что повлекло временное прекращение движения поездов.

Благодаря оперативному реагированию железнодорожников, инфраструктура восстановлена, однако для безопасности движение пока будет осуществляться с ограничением скорости.

Техническое повреждение грунта на перегоне Ясиня — Вороненко повлекло краткосрочное изменение маршрутов пассажирских поездов. По состоянию на 26 мая они курсировали только до станции Ворохта.

С понедельника, 27 мая, возобновляется движение поездов по полному маршруту, однако на отремонтированном участке введено временное ограничение скорости. Это может повлечь задержки до 15 минут в направлении после Ясини.

В обратном направлении железнодорожники планируют компенсировать потерянное время, чтобы избежать сбоев в графике. Пассажиров просят учитывать возможные незначительные изменения при планировании поездок.

Справка

Участок Ясиня – Вороненко расположен на горной части маршрута, где частые осадки и неустойчивый грунт могут вызывать инженерные проблемы. Укрзализныця осуществляет регулярные мониторинговые работы для предотвращения подобных инцидентов.

Напомним

Инцидент с проседанием грунта произошел на прошлой неделе, что вынудило временно ограничить железнодорожное сообщение до Ворохты.

Ремонтные бригады оперативно восстановили инфраструктуру, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.