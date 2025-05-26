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В Закарпатье Укрзализныця досрочно завершила ремонт на участке Ясиня – Вороненко

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Укрзализныця оперативно завершила ремонтные работы на участке Ясиня – Вороненко после проседания грунта. С 27 мая возобновлено двухстороннее движение поездов, но возможны задержки до 15 минут.

В Закарпатье Укрзализныця досрочно завершила ремонт на участке Ясиня – Вороненко

Ремонтные работы на железнодорожном участке между Ясиней и Вороненком завершены раньше запланированных сроков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал "Укрзализныци".

Детали

Уже с 27 мая на указанном участке возобновляется полноценное движение пассажирских поездов в двустороннем направлении. На прошлой неделе на участке Ясиня – Вороненко было зафиксировано проседание грунта, что повлекло временное прекращение движения поездов.

Благодаря оперативному реагированию железнодорожников, инфраструктура восстановлена, однако для безопасности движение пока будет осуществляться с ограничением скорости.

Техническое повреждение грунта на перегоне Ясиня — Вороненко повлекло краткосрочное изменение маршрутов пассажирских поездов. По состоянию на 26 мая они курсировали только до станции Ворохта.

С понедельника, 27 мая, возобновляется движение поездов по полному маршруту, однако на отремонтированном участке введено временное ограничение скорости. Это может повлечь задержки до 15 минут в направлении после Ясини.

В обратном направлении железнодорожники планируют компенсировать потерянное время, чтобы избежать сбоев в графике. Пассажиров просят учитывать возможные незначительные изменения при планировании поездок.

Справка

Участок Ясиня – Вороненко расположен на горной части маршрута, где частые осадки и неустойчивый грунт могут вызывать инженерные проблемы. Укрзализныця осуществляет регулярные мониторинговые работы для предотвращения подобных инцидентов.

Напомним

Инцидент с проседанием грунта произошел на прошлой неделе, что вынудило временно ограничить железнодорожное сообщение до Ворохты.

Ремонтные бригады оперативно восстановили инфраструктуру, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Общество
Закарпатская область
Украинские железные дороги
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