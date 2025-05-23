У Карпатах просіла колія через провал породи: залізниця вносить додаткові зміни в маршрути
Київ • УНН
Укрзалізниця активно відновлює інфраструктуру на ділянці Ясіня - Вороненко після провалу ґрунту. Частину техніки отримано від Фонду Говарда Баффета та уряду Великобританії.
Укрзалізниця продовжує активне відновлення інфраструктури на дільниці Ясіня - Вороненко, де вчора, 22 травня, відбувся провал земної породи та просадка колії, передає УНН із посиланням на УЗ.
Станом на зараз вивантажили 11 вагонів бутового каменю та розпочали формування контрбанкету (так названої "поліції", яка дозволяє підсилити насип земного полотна). На локації працює спеціалізована залізнична та звичайна автотракторна техніка, екскаватор
Також залізничники зазначили, що частина техніки, яка залучена на роботах з відновленням, отримана від Фонду Говарда Баффета та уряду Великобританії.
Залізниця також вносить додаткові зміни в маршрути по цьому шляху. Усі нижчезазначені поїзди курсують до/зі станції Ворохта:
- №233, №55, №95 Київ — Рахів;
- №107 Кривий Ріг — Ясіня;
- №5 Запоріжжя — Ясіня;
- №25 Одеса — Ясіня;
- №357 Київ — Ясіня;
- №143 Суми — Рахів.
Поки відновлювальні роботи тривають, пасажирів цих рейсів доставляють автобусними трансферами в обох напрямках з кінцевих станцій скорочених маршрутів, зазначили залізничники.
Раніше УНН писав, що Укрзалізниця почала ремонт колії на дільниці Ясіня — Вороненко у Карпатах, де просів ґрунт. Рух поки перекрито, пасажирів поїздів рахівського напрямку доправляють трансферами.
А вночі напередодні через провал земної породи і просадку колії Укрзалізниця тимчасово перекрила рух на дільниці Ясіня-Вороненко. Відправку поїзда №96 Рахів - Київ зі станції Ясіня було затримано.