Пошкодження залізниці у Карпатах: пасажирів поїздів рахівського напрямку доправляють трансферами
Київ • УНН
Укрзалізниця почала ремонт колії на ділянці Ясіня-Вороненко, яка була пошкоджена через просідання ґрунту. Пасажирів поїздів рахівського напрямку доставляють трансферами, але жоден рейс не скасовано.
Укрзалізниця почала ремонт колії на дільниці Ясіня — Вороненко у Карпатах, де просів ґрунт. Рух поки перекрито, пасажирів поїздів рахівського напрямку доправляють трансферами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу перевізника.
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В Укрзалізниці зазначили, що відновлення ділянки почали відразу і роботи тривали всю ніч. Ремонт інфраструктури може зайняти до трьох діб, оскільки ділянка є складною для укріплення ґрунту.
Пасажирів поїзда №96 Рахів — Київ веземо резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясіні. Такі ж трансфери сьогодні протягом дня доставлять пасажирів решти поїздів рахівського напрямку до Ясіні, Квасів та Рахова -
Перевізник наголосив, що жоден рейс гірського напрямку не скасовано.
Нагадаємо
Напередодні вночі через провал земної породи і просадку колії Укрзалізниця тимчасово перекрила рух на дільниці Ясіня-Вороненко. Відправку поїзда №96 Рахів - Київ зі станції Ясіня було затримано.