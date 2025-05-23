Пошкодження залізниці у Карпатах: пасажирів поїздів рахівського напрямку доправляють трансферами

Укрзалізниця почала ремонт колії на дільниці Ясіня — Вороненко у Карпатах, де просів ґрунт. Рух поки перекрито, пасажирів поїздів рахівського напрямку доправляють трансферами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу перевізника.

В Укрзалізниці зазначили, що відновлення ділянки почали відразу і роботи тривали всю ніч. Ремонт інфраструктури може зайняти до трьох діб, оскільки ділянка є складною для укріплення ґрунту.

Пасажирів поїзда №96 Рахів — Київ веземо резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясіні. Такі ж трансфери сьогодні протягом дня доставлять пасажирів решти поїздів рахівського напрямку до Ясіні, Квасів та Рахова -