Пошкодження залізниці у Карпатах: пасажирів поїздів рахівського напрямку доправляють трансферами

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg
06:30 • 3040 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

22 травня, 14:58 • 45042 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

Ексклюзив
22 травня, 14:45 • 204177 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

22 травня, 13:44 • 196027 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
22 травня, 12:56 • 121445 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
22 травня, 12:16 • 108858 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
22 травня, 09:24 • 218635 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
22 травня, 07:34 • 93853 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 119119 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 189474 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
62%
748мм
Популярнi новини

Простоїть ще 30 років: у Києві капітально відремонтували шляхопровід, збудований у 1986 році

22 травня, 21:30 • 40891 перегляди

В Україні зросла кількість жертв і постраждалих через російські атаки - звіт

22 травня, 22:00 • 25077 перегляди

Туск назвав заяву кандидата в президенти Польщі про Україну і НАТО державною зрадою

22 травня, 23:58 • 37220 перегляди

На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках

02:35 • 41091 перегляди

Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо

05:09 • 16031 перегляди
Публікації

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 144816 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 195931 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 218578 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 230295 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 414798 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Эммануэль Макрон

Денис Шмигаль

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Суми

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 85272 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 129742 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 134025 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 135856 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 170840 перегляди
Актуальне

Ракетний комплекс "Тор

ЗРК Бук

Ракетна система С-300

The New York Times

El País

Пошкодження залізниці у Карпатах: пасажирів поїздів рахівського напрямку доправляють трансферами

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Укрзалізниця почала ремонт колії на ділянці Ясіня-Вороненко, яка була пошкоджена через просідання ґрунту. Пасажирів поїздів рахівського напрямку доставляють трансферами, але жоден рейс не скасовано.

Пошкодження залізниці у Карпатах: пасажирів поїздів рахівського напрямку доправляють трансферами

Укрзалізниця почала ремонт колії на дільниці Ясіня — Вороненко у Карпатах, де просів ґрунт. Рух поки перекрито, пасажирів поїздів рахівського напрямку доправляють трансферами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу перевізника.

Деталі

В Укрзалізниці зазначили, що відновлення ділянки почали відразу і роботи тривали всю ніч. Ремонт інфраструктури може зайняти до трьох діб, оскільки ділянка є складною для укріплення ґрунту.

Пасажирів поїзда №96 Рахів — Київ веземо резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясіні. Такі ж трансфери сьогодні протягом дня доставлять пасажирів решти поїздів рахівського напрямку до Ясіні, Квасів та Рахова - 

йдеться у повідомленні.

Перевізник наголосив, що жоден рейс гірського напрямку не скасовано.

Нагадаємо

Напередодні вночі через провал земної породи і просадку колії Укрзалізниця тимчасово перекрила рух на дільниці Ясіня-Вороненко. Відправку поїзда №96 Рахів - Київ зі станції Ясіня було затримано.

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоКримінал та НП
Українська залізниця
Київ
Brent
$64.07
Bitcoin
$110,827.50
S&P 500
$5,870.36
Tesla
$346.89
Газ TTF
$36.36
Золото
$3,323.25
Ethereum
$2,695.91