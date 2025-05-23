Повреждение железной дороги в Карпатах: пассажиров поездов раховского направления доставляют трансферами
Киев • УНН
Укрзализныця начала ремонт пути на участке Ясиня-Вороненко, который был поврежден из-за проседания грунта. Пассажиров поездов раховского направления доставляют трансферами, но ни один рейс не отменен.
Укрзализныця начала ремонт пути на участке Ясиня — Вороненко в Карпатах, где просел грунт. Движение пока перекрыто, пассажиров поездов раховского направления доставляют трансферами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Детали
В Укрзализныце отметили, что восстановление участка начали сразу и работы продолжались всю ночь. Ремонт инфраструктуры может занять до трех суток, поскольку участок является сложным для укрепления грунта.
Пассажиров поезда №96 Рахов — Киев везем резервными вагонами после автобусного трансфера из Ясини. Такие же трансферы сегодня в течение дня доставят пассажиров остальных поездов раховского направления в Ясини, Квасы и Рахов -
Перевозчик подчеркнул, что ни один рейс горного направления не отменен.
Напомним
Накануне ночью из-за провала земной породы и просадки пути Укрзализныця временно перекрыла движение на участке Ясиня-Вороненко. Отправка поезда №96 Рахов - Киев со станции Ясиня была задержана.