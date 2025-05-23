Повреждение железной дороги в Карпатах: пассажиров поездов раховского направления доставляют трансферами

Укрзализныця начала ремонт пути на участке Ясиня — Вороненко в Карпатах, где просел грунт. Движение пока перекрыто, пассажиров поездов раховского направления доставляют трансферами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В Укрзализныце отметили, что восстановление участка начали сразу и работы продолжались всю ночь. Ремонт инфраструктуры может занять до трех суток, поскольку участок является сложным для укрепления грунта.

Пассажиров поезда №96 Рахов — Киев везем резервными вагонами после автобусного трансфера из Ясини. Такие же трансферы сегодня в течение дня доставят пассажиров остальных поездов раховского направления в Ясини, Квасы и Рахов -