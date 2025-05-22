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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 23681 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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У Карпатах просіла колія через провал породи, рух перекрито: поїзд до столиці затримується на чотири години

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Через просадку колії рух поїздів на ділянці Ясіня-Вороненко тимчасово припинено. Відправлення поїзда №96 Рахів-Київ затримується на 4 години, а поїзди рахівського напрямку змінять кінцеву станцію.

У Карпатах просіла колія через провал породи, рух перекрито: поїзд до столиці затримується на чотири години

Через просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко. Відправку поїзда №96 Рахів - Київ затримали, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.

Через провал земної породи і просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко. Відправку поїзда №96 Рахів - Київ зі станції Ясіня наразі затримано. Орієнтовний час затримки складе 4 години 

- йдеться у повідомленні.

В УЗ запевнили, що залізничники вже досліджують полотно і приступають до ремонтних робіт, щоб гарантувати безпечний проїзд для поїзда №96 на зниженій швидкості під диспетчерським контролем.

У Херсоні через ворожу атаку пошкоджено вокзал - Укрзалізниця16.05.25, 12:58 • 3185 переглядiв

Завтра нам потрібен час для повноцінного ремонту дільниці, тож усі поїзди рахівського напрямку змінять свою кінцеву станцію. Точний перелік змін і статус ремонтних робіт опублікуємо згодом, слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці 

- додали у компанії.
Антоніна Туманова

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