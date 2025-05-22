У Карпатах просіла колія через провал породи, рух перекрито: поїзд до столиці затримується на чотири години

Через просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко. Відправку поїзда №96 Рахів - Київ затримали, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.

Через провал земної породи і просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко. Відправку поїзда №96 Рахів - Київ зі станції Ясіня наразі затримано. Орієнтовний час затримки складе 4 години

В УЗ запевнили, що залізничники вже досліджують полотно і приступають до ремонтних робіт, щоб гарантувати безпечний проїзд для поїзда №96 на зниженій швидкості під диспетчерським контролем.

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Завтра нам потрібен час для повноцінного ремонту дільниці, тож усі поїзди рахівського напрямку змінять свою кінцеву станцію. Точний перелік змін і статус ремонтних робіт опублікуємо згодом, слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці