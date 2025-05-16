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У Херсоні через ворожу атаку пошкоджено вокзал - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Сьогодні зранку російські війська знову обстріляли залізничну інфраструктуру Херсону. Пошкоджено будівлю вокзалу, вибиті вікна, незначні пошкодження вагону, але рух поїздів не зупинено.

У Херсоні через ворожу атаку пошкоджено вокзал - Укрзалізниця

Сьогодні зранку російські війська знову обстріляли залізничну інфраструктуру Херсона, пошкоджено будівлю вокзалу, є незначні пошкодження вагону, але рух поїздів не було зупинено, хоча була затримка, повідомили у п'ятницю в Укрзалізниці, пише УНН.

Залізнична інфраструктура Херсону сьогодні зранку знову була під ворожим обстрілом. Постраждалих немає, пасажири і працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях. Внаслідок атаки пошкоджена будівля вокзалу, вибиті вікна та пошкоджені робочі місця працівників у приміщенні. Один з вагонів поїзда також несуттєво постраждав

- повідомили в УЗ у соцмережах.

"Після завершення обстрілу поїзд рушив далі із затримкою близько години. Рух інших поїздів продовжується за графіком", - ідеться у повідомленні.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ворог не припиняє атакувати херсонців. "Гучні вибухи у місті лунають від самого ранку. Близько 10:30 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль, внаслідок чого машина загорілася. Через атаку постраждали двоє людей. 55-річна жінка та 58-річний чоловік дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Наразі медики надають їм допомогу. Також під російськими ударами опинилась житлова забудова у Центральному районі Херсона. В оселях містян побиті стіни та розбиті шибки", - повідомив він.

Доповнення

За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Станіслав, Широка Балка, Велетенське, Кізомис, Інгулець, Берислав, Тараса Шевченка, Нововоронцовка, Дудчани, Михайлівка, Козацьке, Веселе, Гаврилівка, Осокорівка, Дніпровське, Микільське, Миколаївка, Одрадокам'янка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка та місто Херсон. російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7  приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

Юлія Шрамко

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