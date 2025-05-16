В Херсоне из-за вражеской атаки поврежден вокзал - Укрзализныця

$41.470.07
46.380.21
ukenru
ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен
09:33 • 5900 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

08:56 • 14820 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

08:43 • 21179 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 124899 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 152228 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 138331 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 178839 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 108258 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 14:42 • 151978 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 380705 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
94%
749мм
Популярные новости

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

16 мая, 01:06 • 66876 просмотра

Музей авангарда разместят в Киеве в историческом здании на Липской

16 мая, 01:45 • 66073 просмотра

В Румынии ультраправый кандидат Симион может создать антиукраинский блок в ЕС

16 мая, 02:19 • 87606 просмотра

Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО

16 мая, 03:59 • 103478 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

07:49 • 41878 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 206816 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 199305 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 262325 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 326646 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 380710 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Турция

Соединенные Штаты

Стамбул

Киев

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 9630 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

07:26 • 22285 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 63334 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 101536 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 128107 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

В Херсоне из-за вражеской атаки поврежден вокзал - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Сегодня утром российские войска снова обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона. Повреждено здание вокзала, выбиты окна, незначительные повреждения вагона, но движение поездов не остановлено.

В Херсоне из-за вражеской атаки поврежден вокзал - Укрзализныця

Сегодня утром российские войска снова обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона, повреждено здание вокзала, есть незначительные повреждения вагона, но движение поездов не было остановлено, хотя была задержка, сообщили в пятницу в Укрзализныце, пишет УНН.

Железнодорожная инфраструктура Херсона сегодня утром снова была под вражеским обстрелом. Пострадавших нет, пассажиры и работники вокзала и диспетчерского пункта находились в укрытиях. В результате атаки повреждено здание вокзала, выбиты окна и повреждены рабочие места работников в помещении. Один из вагонов поезда также незначительно пострадал

- сообщили в УЗ в соцсетях.

"После завершения обстрела поезд двинулся дальше с задержкой около часа. Движение других поездов продолжается по графику", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, враг не прекращает атаковать херсонцев. "Громкие взрывы в городе раздаются с самого утра. Около 10:30 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, в результате чего машина загорелась. В результате атаки пострадали два человека. 55-летняя женщина и 58-летний мужчина получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Сейчас медики оказывают им помощь. Также под российскими ударами оказалась жилая застройка в Центральном районе Херсона. В домах горожан разбиты стены и разбиты стекла", - сообщил он.

Дополнение

По данным председателя ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Садовое, Станислав, Широкая Балка, Велетенское, Кизомыс, Ингулец, Берислав, Тараса Шевченко, Нововоронцовка, Дудчаны, Михайловка, Казацкое, Веселое, Гавриловка, Осокоровка, Днепровское, Никольское, Николаевка, Одрадокаменка, Понятовка, Софиевка, Токаревка, Томина Балка, Тягинка и город Херсон. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3  многоэтажки и 7  частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсон
Brent
$64.29
Bitcoin
$103,404.70
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,210.05
Ethereum
$2,572.90