В Херсоне из-за вражеской атаки поврежден вокзал - Укрзализныця

Сегодня утром российские войска снова обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона, повреждено здание вокзала, есть незначительные повреждения вагона, но движение поездов не было остановлено, хотя была задержка, сообщили в пятницу в Укрзализныце, пишет УНН.

Железнодорожная инфраструктура Херсона сегодня утром снова была под вражеским обстрелом. Пострадавших нет, пассажиры и работники вокзала и диспетчерского пункта находились в укрытиях. В результате атаки повреждено здание вокзала, выбиты окна и повреждены рабочие места работников в помещении. Один из вагонов поезда также незначительно пострадал - сообщили в УЗ в соцсетях.

"После завершения обстрела поезд двинулся дальше с задержкой около часа. Движение других поездов продолжается по графику", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, враг не прекращает атаковать херсонцев. "Громкие взрывы в городе раздаются с самого утра. Около 10:30 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, в результате чего машина загорелась. В результате атаки пострадали два человека. 55-летняя женщина и 58-летний мужчина получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Сейчас медики оказывают им помощь. Также под российскими ударами оказалась жилая застройка в Центральном районе Херсона. В домах горожан разбиты стены и разбиты стекла", - сообщил он.

Дополнение

По данным председателя ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Садовое, Станислав, Широкая Балка, Велетенское, Кизомыс, Ингулец, Берислав, Тараса Шевченко, Нововоронцовка, Дудчаны, Михайловка, Казацкое, Веселое, Гавриловка, Осокоровка, Днепровское, Никольское, Николаевка, Одрадокаменка, Понятовка, Софиевка, Токаревка, Томина Балка, Тягинка и город Херсон. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.