В Херсоне из-за вражеской атаки поврежден вокзал - Укрзализныця
Киев • УНН
Сегодня утром российские войска снова обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона. Повреждено здание вокзала, выбиты окна, незначительные повреждения вагона, но движение поездов не остановлено.
Сегодня утром российские войска снова обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона, повреждено здание вокзала, есть незначительные повреждения вагона, но движение поездов не было остановлено, хотя была задержка, сообщили в пятницу в Укрзализныце, пишет УНН.
Железнодорожная инфраструктура Херсона сегодня утром снова была под вражеским обстрелом. Пострадавших нет, пассажиры и работники вокзала и диспетчерского пункта находились в укрытиях. В результате атаки повреждено здание вокзала, выбиты окна и повреждены рабочие места работников в помещении. Один из вагонов поезда также незначительно пострадал
"После завершения обстрела поезд двинулся дальше с задержкой около часа. Движение других поездов продолжается по графику", - говорится в сообщении.
Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, враг не прекращает атаковать херсонцев. "Громкие взрывы в городе раздаются с самого утра. Около 10:30 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, в результате чего машина загорелась. В результате атаки пострадали два человека. 55-летняя женщина и 58-летний мужчина получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Сейчас медики оказывают им помощь. Также под российскими ударами оказалась жилая застройка в Центральном районе Херсона. В домах горожан разбиты стены и разбиты стекла", - сообщил он.
Дополнение
По данным председателя ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Садовое, Станислав, Широкая Балка, Велетенское, Кизомыс, Ингулец, Берислав, Тараса Шевченко, Нововоронцовка, Дудчаны, Михайловка, Казацкое, Веселое, Гавриловка, Осокоровка, Днепровское, Никольское, Николаевка, Одрадокаменка, Понятовка, Софиевка, Токаревка, Томина Балка, Тягинка и город Херсон. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.