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В Карпатах просела колея из-за провала породы, движение перекрыто: поезд в столицу задерживается на четыре часа

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Из-за просадки колеи движение поездов на участке Ясиня-Вороненко временно прекращено. Отправление поезда №96 Рахов-Киев задерживается на 4 часа, а поезда раховского направления изменят конечную станцию.

В Карпатах просела колея из-за провала породы, движение перекрыто: поезд в столицу задерживается на четыре часа

Из-за просадки пути временно перекрыто движение на участке Ясиня-Вороненко. Отправку поезда №96 Рахов – Киев задержали, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Из-за провала земной породы и просадки пути временно перекрыто движение на участке Ясиня-Вороненко. Отправка поезда №96 Рахов – Киев со станции Ясиня пока задержана. Ориентировочное время задержки составит 4 часа 

- говорится в сообщении.

В УЗ заверили, что железнодорожники уже исследуют полотно и приступают к ремонтным работам, чтобы гарантировать безопасный проезд для поезда №96 на пониженной скорости под диспетчерским контролем.

В Херсоне из-за вражеской атаки поврежден вокзал - Укрзализныця16.05.25, 12:58 • 3185 просмотров

Завтра нам нужно время для полноценного ремонта участка, поэтому все поезда раховского направления изменят свою конечную станцию. Точный перечень изменений и статус ремонтных работ опубликуем впоследствии, следите за официальными каналами Укрзализныци 

- добавили в компании.
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