В Карпатах просела колея из-за провала породы, движение перекрыто: поезд в столицу задерживается на четыре часа

Из-за просадки пути временно перекрыто движение на участке Ясиня-Вороненко. Отправку поезда №96 Рахов – Киев задержали, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Из-за провала земной породы и просадки пути временно перекрыто движение на участке Ясиня-Вороненко. Отправка поезда №96 Рахов – Киев со станции Ясиня пока задержана. Ориентировочное время задержки составит 4 часа

В УЗ заверили, что железнодорожники уже исследуют полотно и приступают к ремонтным работам, чтобы гарантировать безопасный проезд для поезда №96 на пониженной скорости под диспетчерским контролем.

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Завтра нам нужно время для полноценного ремонта участка, поэтому все поезда раховского направления изменят свою конечную станцию. Точный перечень изменений и статус ремонтных работ опубликуем впоследствии, следите за официальными каналами Укрзализныци