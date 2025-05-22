В Карпатах просела колея из-за провала породы, движение перекрыто: поезд в столицу задерживается на четыре часа
Киев • УНН
Из-за просадки колеи движение поездов на участке Ясиня-Вороненко временно прекращено. Отправление поезда №96 Рахов-Киев задерживается на 4 часа, а поезда раховского направления изменят конечную станцию.
Из-за просадки пути временно перекрыто движение на участке Ясиня-Вороненко. Отправку поезда №96 Рахов – Киев задержали, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Из-за провала земной породы и просадки пути временно перекрыто движение на участке Ясиня-Вороненко. Отправка поезда №96 Рахов – Киев со станции Ясиня пока задержана. Ориентировочное время задержки составит 4 часа
В УЗ заверили, что железнодорожники уже исследуют полотно и приступают к ремонтным работам, чтобы гарантировать безопасный проезд для поезда №96 на пониженной скорости под диспетчерским контролем.
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Завтра нам нужно время для полноценного ремонта участка, поэтому все поезда раховского направления изменят свою конечную станцию. Точный перечень изменений и статус ремонтных работ опубликуем впоследствии, следите за официальными каналами Укрзализныци