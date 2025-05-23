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В Карпатах просела колея из-за провала породы: железная дорога вносит дополнительные изменения в маршруты

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Укрзализныця активно восстанавливает инфраструктуру на участке Ясиня - Вороненко после провала грунта. Часть техники получена от Фонда Говарда Баффета и правительства Великобритании.

В Карпатах просела колея из-за провала породы: железная дорога вносит дополнительные изменения в маршруты

Укрзализныця продолжает активное восстановление инфраструктуры на участке Ясиня - Вороненко, где вчера, 22 мая, произошел провал земной породы и просадка пути, передает УНН со ссылкой на УЗ.

По состоянию на сейчас выгрузили 11 вагонов щебня и начали формирование контрбанкета (так называемой "полиции", которая позволяет усилить насыпь земляного полотна). На локации работает специализированная железнодорожная и обычная автотракторная техника, экскаватор 

- сообщили в национальном перевозчике.

Также железнодорожники отметили, что часть техники, которая привлечена на работах по восстановлению, получена от Фонда Говарда Баффета и правительства Великобритании.

Железная дорога также вносит дополнительные изменения в маршруты по этому пути. Все нижеуказанные поезда курсируют до/из станции Ворохта:

  • №233, №55, №95 Киев — Рахов;
    • №107 Кривой Рог — Ясиня;
      • №5 Запорожье — Ясиня;
        • №25 Одесса — Ясиня;
          • №357 Киев — Ясиня;
            • №143 Сумы — Рахов.

              Пока восстановительные работы продолжаются, пассажиров этих рейсов доставляют автобусными трансферами в обоих направлениях из конечных станций сокращенных маршрутов, отметили железнодорожники.

              Ранее УНН писал, что Укрзализныця начала ремонт пути на участке Ясиня — Вороненко в Карпатах, где просел грунт. Движение пока перекрыто, пассажиров поездов раховского направления доставляют трансферами.

              А ночью накануне из-за провала земной породы и просадки пути Укрзализныця временно перекрыла движение на участке Ясиня-Вороненко. Отправка поезда №96 Рахов - Киев со станции Ясиня была задержана.

              Алена Уткина

              Алена Уткина

              Общество
              Украинские железные дороги
              Великобритания
              Кривой Рог
              Запорожье
              Одесса
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