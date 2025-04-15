Укрзалізниця відправила потяг з першим дитячим вагоном за маршрутом Харків-Ясіня. Вагон адаптований для комфортної подорожі родин
з дітьми, оснащений інтерактивними елементами та має спеціальне маркування.
З 1 серпня Укрзалізниця додасть жіночі купе у чотири поїзди далекого прямування, щоб гарантувати приватність та безпеку пасажирок,
які подорожують з дітьми.
Майже 400 вагонів Укрзалізниці гарантовано мають справні кондиціонери, тоді як ще близько 650 вагонів мають застарілі системи
кондиціонування, які можуть працювати з перебоями під час літньої спеки.
Рятувальники працюють над гасінням пожежі в лісовому господарстві на площі майже 5 га поблизу селища Ясіня Рахівського району
Закарпаття, до гасіння залучено 104 особи та 17 одиниць техніки.