На тлі повернення спеки: в Укрзалізниці розповіли, на яких напрямках поїзди з кондиціонерами

Майже 400 вагонів Укрзалізниці гарантовано мають справні кондиціонери, тоді як ще близько 650 вагонів мають застарілі системи кондиціонування, які можуть працювати з перебоями під час літньої спеки.