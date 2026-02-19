Укрзалізниця змінила маршрути поїздів на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі 19 лютого
Київ • УНН
Укрзалізниця оновила інформацію про рух поїздів 19 лютого. Зміни торкнулися Сумщини, Харківщини, Донеччини та Запорізької області.
В Укрзалізниці озвучили оперативну інформацію щодо руху поїздів в четвер, 19 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram головного залізничного перевізника України.
Деталі
На Сумщині регіональні поїзди тимчасово курсують до Конотопа, а також з нього.
На Харківщині і Донеччині від Лозової в напрямку Краматорська пасажирів підхоплюють автобуси.
На Краматорському напрямку поїзд №102 дочекається пересадки з трансферних автобусів з Донеччини, які затримуються через складні погодні умови. Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують із незначними затримками
У Запорізькій області поїзди №86/85 Львів - Запоріжжя - Львів, №5/6 Ясіня - Запоріжжя - Ясіня, №128/127 Львів - Запоріжжя - Львів та №51/52 Одеса - Запоріжжя - Одеса курсуватимуть до Дніпра, а також з нього.
Відповідно, між Дніпром і Запоріжжям працює автобусний трансфер. Інші поїзди далекого сполучення плануємо вести до/з Запоріжжя, але остаточне рішення прийматимемо оперативно - залежно від ситуації
Нагадаємо
