Укрзалізниця змінила маршрути поїздів на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі 19 лютого

Ексклюзив
07:36 • 3670 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 20265 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 52157 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 46598 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 58931 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 36241 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 25910 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 27758 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 27125 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 19025 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
Ізраїль готується до війни: рятувальні служби отримали вказівки - ЗМІ18 лютого, 23:02 • 14210 перегляди
Зеленський: сумніваюся, що переговорні команди можуть вирішити питання щодо територій18 лютого, 23:39 • 10482 перегляди
Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронівVideo19 лютого, 00:14 • 15107 перегляди
"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф19 лютого, 00:51 • 12379 перегляди
США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ03:56 • 10701 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 21961 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 52157 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 33380 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 58931 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 69715 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Юн Сок Йоль
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Білорусь
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 13035 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 21679 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 23360 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 28275 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 40631 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Серіали

Укрзалізниця змінила маршрути поїздів на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі 19 лютого

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Укрзалізниця оновила інформацію про рух поїздів 19 лютого. Зміни торкнулися Сумщини, Харківщини, Донеччини та Запорізької області.

Укрзалізниця змінила маршрути поїздів на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі 19 лютого

В Укрзалізниці озвучили оперативну інформацію щодо руху поїздів в четвер, 19 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram головного залізничного перевізника України.

Деталі

На Сумщині регіональні поїзди тимчасово курсують до Конотопа, а також з нього.

На Харківщині і Донеччині від Лозової в напрямку Краматорська пасажирів підхоплюють автобуси.

На Краматорському напрямку поїзд №102 дочекається пересадки з трансферних автобусів з Донеччини, які затримуються через складні погодні умови. Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують із незначними затримками

 - заявили в Укрзалізниці.

У Запорізькій області поїзди №86/85 Львів - Запоріжжя - Львів, №5/6 Ясіня - Запоріжжя - Ясіня, №128/127 Львів - Запоріжжя - Львів та №51/52 Одеса - Запоріжжя - Одеса курсуватимуть до Дніпра, а також з нього.

Відповідно, між Дніпром і Запоріжжям працює автобусний трансфер. Інші поїзди далекого сполучення плануємо вести до/з Запоріжжя, але остаточне рішення прийматимемо оперативно - залежно від ситуації

- додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині одного російського інформатора. Ним виявився 33-річний працівник регіональної філії АТ "Укрзалізниця".

Євген Устименко

російська пропаганда
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Конотоп
Донецька область
Харківська область
Запорізька область
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Служба безпеки України
Лозова
Ясіня
Україна
Краматорськ
Запоріжжя
Львів
Одеса