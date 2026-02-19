Укрзализныця изменила маршруты поездов в Сумской, Харьковской и Запорожской областях 19 февраля

$43.290.03
Эксклюзив
07:36 • 3484 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 20110 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 51954 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 46490 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 58768 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 36196 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 25875 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 27744 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 27107 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 19016 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
Популярные новости
Израиль готовится к войне: спасательные службы получили указания - СМИ18 февраля, 23:02 • 14211 просмотра
Зеленский: сомневаюсь, что переговорные команды могут решить вопрос территорий18 февраля, 23:39 • 10483 просмотра
Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дроновVideo19 февраля, 00:14 • 15108 просмотра
"Давай, Европа": Борис Джонсон призывает ЕС предоставить Украине все оружие для победы над РФ19 февраля, 00:51 • 12379 просмотра
США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии - WSJ03:56 • 10701 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 21867 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 51954 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 33288 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 69639 просмотра
Укрзализныця изменила маршруты поездов в Сумской, Харьковской и Запорожской областях 19 февраля

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Укрзализныця обновила информацию о движении поездов 19 февраля. Изменения коснулись Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

Укрзализныця изменила маршруты поездов в Сумской, Харьковской и Запорожской областях 19 февраля

В Укрзализныце озвучили оперативную информацию о движении поездов в четверг, 19 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главного железнодорожного перевозчика Украины.

Детали

В Сумской области региональные поезда временно курсируют до Конотопа, а также из него.

В Харьковской и Донецкой областях от Лозовой в направлении Краматорска пассажиров подхватывают автобусы.

На Краматорском направлении поезд №102 дождется пересадки с трансферных автобусов из Донецкой области, которые задерживаются из-за сложных погодных условий. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют с незначительными задержками

- заявили в Укрзализныце.

В Запорожской области поезда №86/85 Львов - Запорожье - Львов, №5/6 Ясиня - Запорожье - Ясиня, №128/127 Львов - Запорожье - Львов и №51/52 Одесса - Запорожье - Одесса будут курсировать до Днепра, а также из него.

Соответственно, между Днепром и Запорожьем работает автобусный трансфер. Другие поезда дальнего следования планируем вести до/из Запорожья, но окончательное решение будем принимать оперативно - в зависимости от ситуации

- добавили в Укрзализныце.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области одного российского информатора. Им оказался 33-летний работник регионального филиала АО "Укрзализныця".

Евгений Устименко

