Укрзализныця изменила маршруты поездов в Сумской, Харьковской и Запорожской областях 19 февраля
Киев • УНН
Укрзализныця обновила информацию о движении поездов 19 февраля. Изменения коснулись Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.
В Укрзализныце озвучили оперативную информацию о движении поездов в четверг, 19 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главного железнодорожного перевозчика Украины.
Детали
В Сумской области региональные поезда временно курсируют до Конотопа, а также из него.
В Харьковской и Донецкой областях от Лозовой в направлении Краматорска пассажиров подхватывают автобусы.
На Краматорском направлении поезд №102 дождется пересадки с трансферных автобусов из Донецкой области, которые задерживаются из-за сложных погодных условий. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют с незначительными задержками
В Запорожской области поезда №86/85 Львов - Запорожье - Львов, №5/6 Ясиня - Запорожье - Ясиня, №128/127 Львов - Запорожье - Львов и №51/52 Одесса - Запорожье - Одесса будут курсировать до Днепра, а также из него.
Соответственно, между Днепром и Запорожьем работает автобусный трансфер. Другие поезда дальнего следования планируем вести до/из Запорожья, но окончательное решение будем принимать оперативно - в зависимости от ситуации
Напомним
Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области одного российского информатора. Им оказался 33-летний работник регионального филиала АО "Укрзализныця".