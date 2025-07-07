Понад десяток поїздів курсують із затримкою: що сталося і яких торкнулося
Київ • УНН
Через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів затримується. Рух здійснюється однією колією, тривають відновлювальні роботи.
Обрив контактної мережі у Хмельницькій області спровокував затримку низки поїздів, деяких до близько трьох годин, повідомили у понеділок в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.
Через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів курсує із затримкою
Зазначається, що рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією, тривають роботи з відновлення контактної мережі.
Станом на 07:00 затримувалися:
- № 144/142 Рахів, Івано-Франківськ - Суми, Чернігів +1.44;
- № 22/104 Львів - Харків, Краматорськ +3.16;
- № 74 Перемишль - Харків +2.51;
- № 81 Київ - Чоп +2.20;
- № 705 Київ - Перемишль +2.50;
- № 12 Львів - Одеса +2.23;
- №11 Одеса - Львів +1.46;
- №59/57 Київ - Ужгород, Ясіня +2.20;
- №26/136 Одеса - Ясіня, Чернівці +2.12;
- №25/135 Ясіня, Чернівці - Одеса +1.13;
- №58/60 Ужгород, Ясіня - Київ +1.09;
- №89/125/129 Полтава, Київ - Перемишль, Мукачево +19 хв.
Вказано, що "поїзди вже скорочують відставання від графіку".
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