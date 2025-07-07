Понад десяток поїздів курсують із затримкою: що сталося і яких торкнулося

Обрив контактної мережі у Хмельницькій області спровокував затримку низки поїздів, деяких до близько трьох годин, повідомили у понеділок в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів курсує із затримкою - повідомили в УЗ.

Зазначається, що рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією, тривають роботи з відновлення контактної мережі.

Станом на 07:00 затримувалися:

№ 144/142 Рахів, Івано-Франківськ - Суми, Чернігів +1.44;

№ 22/104 Львів - Харків, Краматорськ +3.16;

№ 74 Перемишль - Харків +2.51;

№ 81 Київ - Чоп +2.20;

№ 705 Київ - Перемишль +2.50;

№ 12 Львів - Одеса +2.23;

№11 Одеса - Львів +1.46;

№59/57 Київ - Ужгород, Ясіня +2.20;

№26/136 Одеса - Ясіня, Чернівці +2.12;

№25/135 Ясіня, Чернівці - Одеса +1.13;

№58/60 Ужгород, Ясіня - Київ +1.09;

№89/125/129 Полтава, Київ - Перемишль, Мукачево +19 хв.

Вказано, що "поїзди вже скорочують відставання від графіку".

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