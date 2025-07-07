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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Понад десяток поїздів курсують із затримкою: що сталося і яких торкнулося

Київ • УНН

 • 637 перегляди

Через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів затримується. Рух здійснюється однією колією, тривають відновлювальні роботи.

Понад десяток поїздів курсують із затримкою: що сталося і яких торкнулося

Обрив контактної мережі у Хмельницькій області спровокував затримку низки поїздів, деяких до близько трьох годин, повідомили у понеділок в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів курсує із затримкою

- повідомили в УЗ.

Зазначається, що рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією, тривають роботи з відновлення контактної мережі. 

Станом на 07:00 затримувалися:

  • № 144/142 Рахів, Івано-Франківськ - Суми, Чернігів +1.44;
    • № 22/104 Львів - Харків, Краматорськ +3.16;
      • № 74 Перемишль - Харків +2.51;
        • № 81 Київ - Чоп +2.20;
          • № 705 Київ - Перемишль +2.50;
            • № 12 Львів - Одеса +2.23;
              • №11 Одеса - Львів +1.46;
                • №59/57 Київ - Ужгород, Ясіня +2.20;
                  • №26/136 Одеса - Ясіня, Чернівці +2.12;
                    • №25/135 Ясіня, Чернівці - Одеса +1.13;
                      • №58/60 Ужгород, Ясіня - Київ +1.09;
                        • №89/125/129 Полтава, Київ - Перемишль, Мукачево +19 хв.

                          Вказано, що "поїзди вже скорочують відставання від графіку".

                          Укрзалізниця попереджає про обмеження з груповими перевезеннями: як подати заявку завчасно26.06.25, 18:53 • 1866 переглядiв

                          Юлія Шрамко

                          Юлія Шрамко

                          СуспільствоКримінал та НП
                          Хмельницька область
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                          Gas TTF
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