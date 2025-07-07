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Более десятка поездов курсируют с задержкой: что произошло и каких коснулось

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области ряд поездов задерживается. Движение осуществляется по одному пути, продолжаются восстановительные работы.

Более десятка поездов курсируют с задержкой: что произошло и каких коснулось

Обрыв контактной сети в Хмельницкой области спровоцировал задержку ряда поездов, некоторых до около трех часов, сообщили в понедельник в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Из-за обрыва контактной сети на Хмельнитчине ряд поездов курсирует с задержкой

- сообщили в УЗ.

Отмечается, что движение на двухпутном перегоне осуществляется по одному пути, продолжаются работы по восстановлению контактной сети.

По состоянию на 07:00 задерживались:

  • № 144/142 Рахов, Ивано-Франковск - Сумы, Чернигов +1.44;
    • № 22/104 Львов - Харьков, Краматорск +3.16;
      • № 74 Перемышль - Харьков +2.51;
        • № 81 Киев - Чоп +2.20;
          • № 705 Киев - Перемышль +2.50;
            • № 12 Львов - Одесса +2.23;
              • №11 Одесса - Львов +1.46;
                • №59/57 Киев - Ужгород, Ясиня +2.20;
                  • №26/136 Одесса - Ясиня, Черновцы +2.12;
                    • №25/135 Ясиня, Черновцы - Одесса +1.13;
                      • №58/60 Ужгород, Ясиня - Киев +1.09;
                        • №89/125/129 Полтава, Киев - Перемышль, Мукачево +19 мин.

                          Указано, что "поезда уже сокращают отставание от графика".

                          Укрзализныця предупреждает об ограничениях с групповыми перевозками: как подать заявку заранее26.06.25, 18:53 • 1866 просмотров

                          Юлия Шрамко

                          Юлия Шрамко

                          ОбществоКриминал и ЧП
                          Хмельницкая область
                          Рахов
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                          Gas TTF
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