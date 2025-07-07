Более десятка поездов курсируют с задержкой: что произошло и каких коснулось

Обрыв контактной сети в Хмельницкой области спровоцировал задержку ряда поездов, некоторых до около трех часов, сообщили в понедельник в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Из-за обрыва контактной сети на Хмельнитчине ряд поездов курсирует с задержкой - сообщили в УЗ.

Отмечается, что движение на двухпутном перегоне осуществляется по одному пути, продолжаются работы по восстановлению контактной сети.

По состоянию на 07:00 задерживались:

№ 144/142 Рахов, Ивано-Франковск - Сумы, Чернигов +1.44;

№ 22/104 Львов - Харьков, Краматорск +3.16;

№ 74 Перемышль - Харьков +2.51;

№ 81 Киев - Чоп +2.20;

№ 705 Киев - Перемышль +2.50;

№ 12 Львов - Одесса +2.23;

№11 Одесса - Львов +1.46;

№59/57 Киев - Ужгород, Ясиня +2.20;

№26/136 Одесса - Ясиня, Черновцы +2.12;

№25/135 Ясиня, Черновцы - Одесса +1.13;

№58/60 Ужгород, Ясиня - Киев +1.09;

№89/125/129 Полтава, Киев - Перемышль, Мукачево +19 мин.

Указано, что "поезда уже сокращают отставание от графика".

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