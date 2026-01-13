$43.260.18
12 січня, 19:13 • 18648 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 33509 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 24798 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 25948 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 40677 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 20916 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 22034 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 46893 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 40463 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30875 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Затримки поїздів у середньому година, планується покращити умови на станції Холм та інформування - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 246 перегляди

13 січня 2026 року Укрзалізниця повідомила про затримки 63 поїздів, найдовша з яких становить 3 години. Компанія організовує комфортні умови очікування та покращує інформування пасажирів.

Затримки поїздів у середньому година, планується покращити умови на станції Холм та інформування - Укрзалізниця

У дорозі на ранок затримувалися понад 60 поїздів, у середньому - на годину, у планах для пасажирів покращення умов очікування на станції Холм та інформування без онлайн-табло, повідомили у вівторок в Укрзалізниці, пише УНН.

Деталі

"Починаємо черговий насичений день. За планом: організація комфортних умов очікування на пересадочній станції Холм, а також покращення інформування пасажирів на станціях, де не працюють онлайн-табло", - зазначили в УЗ.

"Відхилення від графіку поїздів у середньому становлять 1 годину", - повідомили у компанії. І додали, що по обороту на відправку затримаються:

  • 178 Івано-Франківськ-Київ +2.30;
    • 771 Київ-Хмельницький +3 години;
      • 6 Ясіня-Запоріжжя +1 година.

        Загалом на спеціалізованому сайті УЗ повідомляється про затримки 63 поїздів, найдовша - одного з них на 3 години

        "Через погодні умови та зміни в маршрутах час запізнення може змінюватися. Наша пріоритетна задача: забезпечити інформування пасажирів таким чином, щоб всі були в курсі коли прибуде їхній рейс", - вказали у компанії.

        Де можна дізнатися про затримку вашого потягу - дивіться тут.

