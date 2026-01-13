Затримки поїздів у середньому година, планується покращити умови на станції Холм та інформування - Укрзалізниця
Київ • УНН
13 січня 2026 року Укрзалізниця повідомила про затримки 63 поїздів, найдовша з яких становить 3 години. Компанія організовує комфортні умови очікування та покращує інформування пасажирів.
У дорозі на ранок затримувалися понад 60 поїздів, у середньому - на годину, у планах для пасажирів покращення умов очікування на станції Холм та інформування без онлайн-табло, повідомили у вівторок в Укрзалізниці, пише УНН.
Деталі
"Починаємо черговий насичений день. За планом: організація комфортних умов очікування на пересадочній станції Холм, а також покращення інформування пасажирів на станціях, де не працюють онлайн-табло", - зазначили в УЗ.
"Відхилення від графіку поїздів у середньому становлять 1 годину", - повідомили у компанії. І додали, що по обороту на відправку затримаються:
- 178 Івано-Франківськ-Київ +2.30;
- 771 Київ-Хмельницький +3 години;
- 6 Ясіня-Запоріжжя +1 година.
Загалом на спеціалізованому сайті УЗ повідомляється про затримки 63 поїздів, найдовша - одного з них на 3 години
"Через погодні умови та зміни в маршрутах час запізнення може змінюватися. Наша пріоритетна задача: забезпечити інформування пасажирів таким чином, щоб всі були в курсі коли прибуде їхній рейс", - вказали у компанії.
Де можна дізнатися про затримку вашого потягу - дивіться тут.
