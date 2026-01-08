Сигнал про лавину, шабля, квітка у горщику: в УЗ розповіли, що губили в поїздах у 2025 році
Київ • УНН
У 2025 році Укрзалізниця зафіксувала 20 861 звернення про загублені речі, що на 21,6% більше, ніж торік. Серед незвичайних знахідок – шабля, квітка в горщику та сигнал про сходження лавини.
За 2025 рік ... зафіксували 20 861 звернення про загублені речі. Це на 21,6% більше, ніж у попередньому році
ТОП загубленців виглядає так:
▫️ бездротові навушники (переважно один);
▫️ мобільний телефон, зарядний пристрій;
▫️ ключі;
▫️ окуляри, прикраси;
▫️ одяг.
В УЗ додали, що 522 рази повертали дітлахам їхні іграшки: зайчиків-мандрівників, Їжака Шедоу, який допомагав іншим у пригоді, та решту цікавих персонажів. Для малечі вони ставали ще цікавішими після своїх подорожей.
Були знахідки, які вражали навіть найдосвідченіших залізничників. Серед таких шабля, квітка у горщику, переносний холодильник, фен. Останній хіт — сигнал про сходження лавини
Також губили аксесуари чотирьохлапих друзів. Наприклад, на вокзалі Києва пасажири поспішали на потяг і залишили мисочку та комбінезон для песика. Іншим разом — нашийник із підсвіткою.
