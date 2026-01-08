$42.720.15
Хуртовина в Україні: заборона на рух вантажівок розширилася, на заході за ніч випало до 15 см снігу і негода рухається даліPhotoVideo
10:13 • 6396 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 3456 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
09:50 • 18483 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo
07:21 • 39370 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 32351 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 34542 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 42860 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 44361 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 33080 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
Сигнал про лавину, шабля, квітка у горщику: в УЗ розповіли, що губили в поїздах у 2025 році

Київ • УНН

 • 116 перегляди

У 2025 році Укрзалізниця зафіксувала 20 861 звернення про загублені речі, що на 21,6% більше, ніж торік. Серед незвичайних знахідок – шабля, квітка в горщику та сигнал про сходження лавини.

Сигнал про лавину, шабля, квітка у горщику: в УЗ розповіли, що губили в поїздах у 2025 році

Регулярно тисячі людей гублять свої речі в поїздах - в УЗ за минулий рік зафіксували близько 21 тис. звернень . Серед найнезвичніших знахідок - шабля, квітка у горщику та сигнал про сходження лавини, передає УНН із посиланням на УЗ.

За 2025 рік ... зафіксували 20 861 звернення про загублені речі. Це на 21,6% більше, ніж у попередньому році 

- повідомили в УЗ.

Майже 12 тисяч пасажирів зустрінуть Новий рік у поїздах - Укрзалізниця31.12.25, 13:17 • 2227 переглядiв

ТОП загубленців виглядає так:

▫️ бездротові навушники (переважно один);

▫️ мобільний телефон, зарядний пристрій;

▫️ ключі;

▫️ окуляри, прикраси;

▫️ одяг.

В УЗ додали, що 522 рази повертали дітлахам їхні іграшки: зайчиків-мандрівників, Їжака Шедоу, який допомагав іншим у пригоді, та решту цікавих персонажів. Для малечі вони ставали ще цікавішими після своїх подорожей.

Були знахідки, які вражали навіть найдосвідченіших залізничників. Серед таких шабля, квітка у горщику, переносний холодильник, фен. Останній хіт — сигнал про сходження лавини 

- йдеться у повідомленні.

Також губили аксесуари чотирьохлапих друзів. Наприклад, на вокзалі Києва пасажири поспішали на потяг і залишили мисочку та комбінезон для песика. Іншим разом — нашийник із підсвіткою.

Доступ до інтернету Starlink розширюють на поїзди далекого сполучення - Укрзалізниця07.01.26, 11:59 • 10395 переглядiв

Антоніна Туманова

Суспільство
Тварини
Техніка
Українська залізниця
Київ